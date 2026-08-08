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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3319 (Pescado) y las letras son: F F Q Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

 1°3319 11°2658 
 4942  12°7413
 3°2930  13°7847 
 7674  14°3252 
 3827  15°4421 
 6°3096  16°0318
 5717  17°2867 
 4492  18°9436 
 5764  19°8677 
 10°6196  20°9243 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6088 - El Papa.

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 1°6088 11°4593 
 3274   12°6921
 3°5542  13°2516 
 6396  14°4387 
 7856  15°6019 
 6°4587  16°5316
 6945  17°9710 
 6780  18°5597 
 3421  19°6245 
 10°7284  20°5046 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.

Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo moral o deseo de perdón y reconciliación.

También puede reflejar autoridad y normas internas, o la búsqueda de paz interior y propósito, según el contexto y tus emociones.