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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3319 (Pescado) y las letras son: F F Q Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 7 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6088 - El Papa.
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¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.
Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.
¿Qué significa soñar con el papa?
Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo moral o deseo de perdón y reconciliación.
También puede reflejar autoridad y normas internas, o la búsqueda de paz interior y propósito, según el contexto y tus emociones.