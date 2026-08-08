Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3319 (Pescado) y las letras son: F F Q Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

1° 3319 11° 2658 2° 4942 12° 7413 3° 2930 13° 7847 4° 7674 14° 3252 5° 3827 15° 4421 6° 3096 16° 0318 7° 5717 17° 2867 8° 4492 18° 9436 9° 5764 19° 8677 10° 6196 20° 9243

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6088 - El Papa.

1° 6088 11° 4593 2° 3274 12° 6921 3° 5542 13° 2516 4° 6396 14° 4387 5° 7856 15° 6019 6° 4587 16° 5316 7° 6945 17° 9710 8° 6780 18° 5597 9° 3421 19° 6245 10° 7284 20° 5046

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y emociones profundas; puede indicar oportunidades que emergen del inconsciente.

Si el pescado está sano y en agua clara sugiere prosperidad y claridad; si está fuera del agua o muerto, advierte estancamiento o incomodidad emocional.

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa suele simbolizar guía espiritual, necesidad de consejo moral o deseo de perdón y reconciliación.

También puede reflejar autoridad y normas internas, o la búsqueda de paz interior y propósito, según el contexto y tus emociones.