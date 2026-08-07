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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9906 (Perro) y las letras son: U Q X Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

 1°9906 11°0391 
 2054  12°5918
 3°6901  13°8412 
 7516  14°5800 
 7792  15°9956 
 6°5958  16°9838
 2459  17°0472 
 6289  18°3013 
 6014  19°5640 
 10°9351  20°2467 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6295 - Anteojos.

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 1°6295 11°9312 
 6921   12°6402
 3°2939  13°3112 
 1892  14°5015 
 1981  15°7732 
 6°2710  16°8230
 8952  17°6749 
 4437  18°9497 
 5921  19°1874 
 10°0472  20°3165 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y compañía. Un Perro amistoso refleja confianza, apoyo y vínculos fieles en tu vida.

Si el Perro es agresivo o te ladra, puede señalar conflictos, traición o alertas internas. Un Perro perdido o herido sugiere descuidar relaciones o necesidades emocionales.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.