Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9906 (Perro) y las letras son: U Q X Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto

1° 9906 11° 0391 2° 2054 12° 5918 3° 6901 13° 8412 4° 7516 14° 5800 5° 7792 15° 9956 6° 5958 16° 9838 7° 2459 17° 0472 8° 6289 18° 3013 9° 6014 19° 5640 10° 9351 20° 2467

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 7 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6295 - Anteojos.

1° 6295 11° 9312 2° 6921 12° 6402 3° 2939 13° 3112 4° 1892 14° 5015 5° 1981 15° 7732 6° 2710 16° 8230 7° 8952 17° 6749 8° 4437 18° 9497 9° 5921 19° 1874 10° 0472 20° 3165

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y compañía. Un Perro amistoso refleja confianza, apoyo y vínculos fieles en tu vida.

Si el Perro es agresivo o te ladra, puede señalar conflictos, traición o alertas internas. Un Perro perdido o herido sugiere descuidar relaciones o necesidades emocionales.

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.

Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.