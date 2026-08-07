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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 9906 (Perro) y las letras son: U Q X Y.
Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 7 de agosto
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|0391
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|2054
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 7 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 7 de agosto. A la cabeza salió el número 6295 - Anteojos.
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|9312
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|6921
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|6402
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|2939
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|3112
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|1892
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|5015
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|1981
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|2710
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y compañía. Un Perro amistoso refleja confianza, apoyo y vínculos fieles en tu vida.
Si el Perro es agresivo o te ladra, puede señalar conflictos, traición o alertas internas. Un Perro perdido o herido sugiere descuidar relaciones o necesidades emocionales.
¿Qué significa soñar con anteojos?
Soñar con anteojos suele simbolizar la necesidad de ver una situación con mayor claridad, obtener perspectiva o enfocarse en los detalles. Puede indicar búsqueda de comprensión y deseo de tomar decisiones informadas.
Si los anteojos están limpios o nuevos, sugieren claridad y nuevas ideas; si están rotos o perdidos, reflejan confusión, malentendidos o inseguridad. También puede señalar que requieres ayuda o consejo para interpretar mejor lo que ocurre.