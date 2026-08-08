Conforme transcurren los años se torna esencial identificar actividades físicas que sean benéficas para el cuerpo.

Un estudio publicado en PubMed revela que la actividad física incrementa de manera notable la capacidad física, dismuye los biomarcadores cardíacos (que indican el estrés del corazón) y mejora la calidad de vida.

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El ejercicio ideal para la salud

En este sentido, la práctica del yoga es una alternativa que con frecuencia se desestima en favor de rutinas de mayor intensidad como el entrenamiento en gimnasio o el cardio.

Respecto a la circulación, esta disciplina puede optimizar la función endotelial, lo cual implica una mayor dilatación arterial.

En lo que respecta a la realización del yoga, es una actividad accesible que puede llevarse a cabo tanto de forma individual como en grupo, sin requerir de equipos costosos ni suscripciones.

Practicarla regularmente reduce la presión arterial, particularmente en individuos que padecen hipertensión leve o moderada, dado que facilita la relajación de los vasos sanguíneos y minimiza la activación del sistema nervioso “de alerta”.

El yoga es un ejercicio para todas las edades. Shutterstock

Al actuar sobre el cuerpo y el sistema nervioso simultáneamente, obliga al corazón a aumentar el bombeo de sangre, lo cual se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que mejora la resistencia cardiorrespiratoria a medida que se avanza en las sesiones.

Los beneficios de hacer yoga

El yoga se centra en gran medida en las técnicas de respiración, la relajación profunda y la respiración consciente, factores que tienen la capacidad de reducir la frecuencia cardíaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

Uno de los principales beneficios del ejercicio reside en su versatilidad, pudiendo ser realizado tanto en solitario en el hogar como en grupo en espacios abiertos, contribuyendo a la salud cardiovascular.

El yoga ayuda al organismo de manera integral

Tener una buena sesión de yoga no solo depende de la flexibilidad y la correcta ejecución de las posturas, sino que es fundamental seguir pautas como la respiración consciente, la alineación adecuada, la atención mental y la relajación.

Pese a que ejercicios como las caminatas y la bicicleta fija son consideradas las opciones más aconsejables para los adultos mayores, existe también esta práctica que promueve importantes beneficios cardiovasculares.