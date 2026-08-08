En esta noticia
Uno de los servicios de trenes más significativos del país reanudará sus recorridos y cruzará nuevamente la Argentina. Se trata del Tren 25 de Mayo, que brinda prestaciones sanitarias preventivas y propuestas sociales, educativas, culturales y recreativas.
La formación permaneció durante años en desuso en un depósito ferroviario de la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, mostrando un significativo deterioro estructural y operativo.
El Tren 25 de Mayo vuelve a circular: qué destinos unirá
El Tren 25 de Mayo comenzó su recorrido por la provincia de Chaco el 1 de junio, donde la formación trabajará hasta el 3 de julio, visitando las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.
El Ministerio de Capital Humano decidió fomentar un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.
Servicios del tren sanitario y social con 11 vagones especializados
La formación cuenta con 11 vagones preparados específicamente para ofrecer servicios en el ámbito sanitario, social, educativo y cultural.
Entre los espacios disponibles se destacan:
- Consultorios de atención médica y social.
- Oficinas de ANSES y RENAPER.
- Vagón cultural con microcine.
- Vagón odontológico con dos sillones completos.
- Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.