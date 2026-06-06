La hierba aromática con vitamina A y antioxidantes que alivia el dolor de estómago y mejora la concentración

El dolor de estómago es una de las afecciones más frecuentes, que impacta a una gran cantidad de personas. Puede tener distintas causas, incluyendo estrés, indigestión, reflujo, infecciones y úlceras , entre otros factores.

En este contexto, se encuentra una planta medicinal que, a pesar de su escaso consumo en la actualidad, brinda vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen a mitigar el dolor.

La planta aromática que calma el dolor estomacal y potencia la concentración

La menta es una planta que ha sido venerada desde tiempos antiguos debido a su notable capacidad de aliviar dolores en el cuerpo . Gracias a su distintivo aroma y sabor refrescante, se convierte en un excelente aliado para condimentar una amplia variedad de platos.

Aporta vitaminas A, B, C, E y minerales como el calcio, hierro, magnesio, potasio, además de fibra, ácidos grasos esenciales y antioxidantes, entre otros. De acuerdo con la Mayo Clinic, es una de las opciones naturales más efectivas para combatir la indigestión y los dolores estomacales.

En esta misma línea, un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos indica que las cápsulas de aceite de menta generan efectos favorables para aliviar las molestias de quienes padecen el síndrome de intestino irritable.

La hierba también puede ser ventajosa al momento de estudiar o trabajar, puesto que su aroma refrescante pone en alerta la mente, mejora la concentración y reduce el estrés y la ansiedad , entre otros beneficios.

Beneficios adicionales de la menta para tu salud

Además de ser efectiva contra el dolor de estómago, la menta proporciona otros beneficios al organismo. Estos son:

Alivia las náuseas y malestar estomacal,

Mejora la salud digestiva,

Tiene propiedades antioxidantes,

Refresca el aliento,

Alivia la congestión nasal,

Mejora la salud bucal,

Promueve la relajación.

¿Cómo preparar un delicioso té de menta en sencillos pasos?

Si bien la menta puede ser utilizada en diversas preparaciones culinarias, muchos optan por consumirla en forma de té, dado que se trata de una bebida reconfortante y de fácil elaboración.

Los siguientes pasos son necesarios para la preparación del té de menta:

Poner a hervir agua, Colocar de 10 a 15 hojas de menta en una taza o recipiente, Verter el agua sobre las hojas, Dejar reposar durante aproximadamente cinco minutos para que el agua absorba todos los sabores, Retirar las hojas, Añadir miel para endulzar.

Beneficios de la menta: digestión, alivio y bienestar natural

El uso de la menta en la cocina se ha popularizado y chefs la utilizan para realzar sabores. Su consumo regular puede mejorar la salud general y fortalecer el sistema inmunológico.

Estudios recientes indican que la menta protege la piel de los efectos del sol. Además, su uso en aromaterapia potencia la memoria y promueve una sensación de bienestar instantánea.