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En el ámbito de los remedios caseros para la limpieza, se presentan combinaciones que resultan sorprendentes debido a su eficacia, a pesar de su simplicidad.

Una de estas consiste en la mezcla de canela y vinagre blanco, un recurso accesible y fragante que comenzó a ser valorado por aquellos que buscan alternativas naturales para mantener el hogar en orden.

Aunque este método no se encuentra entre los tradicionales para el mantenimiento del hogar, sus beneficios lo están posicionando como una de las opciones preferidas para quienes aprecian soluciones sin químicos agresivos y que presentan un toque aromático que transforma los ambientes.

Mezclar canela y vinagre | Por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve (foto: archivo).

Motivos por los que la mezcla de canela y vinagre funciona

El secreto radica en la combinación de dos ingredientes comunes, pero altamente eficaces:

El vinagre blanco funciona como un desinfectante natural, capaz de erradicar bacterias, residuos y grasa en superficies de uso diario.

funciona como un desinfectante natural, capaz de erradicar bacterias, residuos y grasa en superficies de uso diario. La canela, por su parte, emite un aroma cálido y prolongado que perdura por horas, siendo ideal para enriquecer el ambiente sin necesidad de aromatizantes industriales.

Ventajas de la canela y el vinagre para una casa fresca y armoniosa

Neutralizar olores de cocina, humedad y mascotas: el aroma especiado de la canela, tras ser macerado, se intensifica y perdura por un periodo prolongado. Ahuyentar insectos: el aroma combinado resulta desagradable para hormigas, mosquitos y otros insectos que habitualmente acceden a través de ventanas o rendijas. Limpiar y desinfectar la casa: el vinagre lleva a cabo el trabajo más arduo, mientras que la canela proporciona una sensación adicional de frescura y limpieza. Armonizar los ambientes: en prácticas de bienestar y armonización, la canela se asocia con la prosperidad, mientras que el vinagre se utiliza para la purificación energética. Por este motivo, muchos lo aplican en entradas o zonas de tránsito.

Aprende a preparar un ambientador natural con canela y vinagre en solo 4 pasos

Para obtener un resultado óptimo, la preparación debe reposar el tiempo pertinente:

Coloque 2 o 3 ramas de canela en un frasco limpio.

en un frasco limpio. Añada 1 taza de vinagre blanco y 1 taza de agua .

y . Cierre y agite de manera adecuada.

Deje reposar entre 12 y 24 horas para permitir que la canela libere su aroma.

para permitir que la canela libere su aroma. Posteriormente, puede utilizarla tal cual o colarla si prefiere una mezcla más clara.

Vida útil de la mezcla y su almacenamiento

Es esencial conservar el producto de forma apropiada para mantener su efectividad:

La duración ideal es de 2 a 3 semanas , siempre que se resguarde en un frasco herméticamente cerrado y alejado de la luz solar directa.

Si se emplean ramas de canela, se recomienda retirarlas pasados 7 días para evitar un aumento excesivo del aroma.

Previo a cada uso, se sugiere agitar el frasco para reactivar tanto el perfume como su capacidad de limpieza.

Beneficios emocionales de la mezcla de canela y vinagre

Para aquellos que requieren alternativas adicionales, la combinación de bicarbonato de sodio y limón resalta por su capacidad limpiadora. Esta mezcla elimina manchas y confiere un aroma fresco en el hogar.

Asimismo, la utilización de aceites esenciales en las labores de limpieza se torna cada vez más común. Dichos aceites no solo desinfectan, sino que proporcionan fragancias placenteras y propiedades aromaterapéuticas a los ambientes.

La mezcla de canela y vinagre también puede servir como repelente natural de roedores. Su aroma fuerte ahuyenta a estos animales, aportando una capa extra de protección a tu hogar.

Además, los propietarios de plantas han comenzado a usar esta mezcla como un estimulante. La esencia de la canela beneficia el crecimiento de las plantas, añadiendo propiedades nutricionales al suelo.