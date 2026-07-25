La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7322 (Loco) y las letras son: D Q R R.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio

1° 7322 11° 2460 2° 8363 12° 0588 3° 6344 13° 5142 4° 6867 14° 9897 5° 4359 15° 6202 6° 6884 16° 0828 7° 0640 17° 1201 8° 5465 18° 5679 9° 4811 19° 1797 10° 0494 20° 0313

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 25 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 7954 - La Vaca.

1° 7954 11° 3739 2° 4392 12° 9849 3° 5943 13° 7341 4° 6944 14° 6661 5° 2847 15° 3491 6° 6068 16° 7163 7° 6839 17° 8373 8° 5978 18° 2145 9° 5269 19° 7754 10° 9469 20° 7016

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede simbolizar deseos de libertad, nuevos comienzos y confianza en la intuición; invita a arriesgarse con apertura.

También puede reflejar impulsividad o falta de rumbo, advirtiendo sobre actuar sin pensar y la necesidad de poner límites antes de avanzar.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y estabilidad. También puede señalar fertilidad, crecimiento y la importancia de cuidar tus recursos con paciencia.

Si la vaca aparece débil o inquieta, sugiere preocupaciones materiales o desgaste por responsabilidades. El contexto y tus emociones dirán si anuncia prosperidad o si invita a ajustar hábitos.