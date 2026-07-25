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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 25 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 7322 (Loco) y las letras son: D Q R R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 25 de julio

 1°7322 11°2460 
 8363  12°0588
 3°6344  13°5142 
 6867  14°9897 
 4359  15°6202 
 6°6884  16°0828
 0640  17°1201 
 5465  18°5679 
 4811  19°1797 
 10°0494  20°0313 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 25 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 25 de julio. A la cabeza salió el número 7954 - La Vaca.

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 1°7954 11°3739 
 4392   12°9849
 3°5943  13°7341 
 6944  14°6661 
 2847  15°3491 
 6°6068  16°7163
 6839  17°8373 
 5978  18°2145 
 5269  19°7754 
 10°9469  20°7016 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede simbolizar deseos de libertad, nuevos comienzos y confianza en la intuición; invita a arriesgarse con apertura.

También puede reflejar impulsividad o falta de rumbo, advirtiendo sobre actuar sin pensar y la necesidad de poner límites antes de avanzar.

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca suele asociarse con abundancia, nutrición y estabilidad. También puede señalar fertilidad, crecimiento y la importancia de cuidar tus recursos con paciencia.

Si la vaca aparece débil o inquieta, sugiere preocupaciones materiales o desgaste por responsabilidades. El contexto y tus emociones dirán si anuncia prosperidad o si invita a ajustar hábitos.