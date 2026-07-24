La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2931 (La Luz) y las letras son: G G M X.

Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

1° 2931 11° 6275 2° 8443 12° 0202 3° 2784 13° 5617 4° 5070 14° 5796 5° 4501 15° 4532 6° 3759 16° 8657 7° 7919 17° 6627 8° 6608 18° 6511 9° 3703 19° 8859 10° 1164 20° 4334

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 0263 - Casamiento.

1° 0263 11° 5173 2° 6969 12° 4604 3° 5321 13° 5555 4° 1858 14° 0518 5° 0863 15° 5524 6° 6744 16° 3258 7° 7701 17° 8426 8° 6493 18° 6690 9° 6737 19° 9240 10° 8216 20° 6801

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, esperanza y guía interior. Indica comprensión de una situación y apertura a soluciones.

Si La Luz es intensa, sugiere protección y renovación; si es tenue o distante, señala dudas que empiezan a disiparse o necesidad de introspección.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromisos, uniones y el paso a una nueva etapa en el amor, el trabajo o proyectos personales.

También puede reflejar deseo de estabilidad o miedo a perder independencia, según las emociones del sueño y tu situación actual.