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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 2931 (La Luz) y las letras son: G G M X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

 1°2931 11°6275 
 8443  12°0202
 3°2784  13°5617 
 5070  14°5796 
 4501  15°4532 
 6°3759  16°8657
 7919  17°6627 
 6608  18°6511 
 3703  19°8859 
 10°1164  20°4334 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 0263 - Casamiento.

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 1°0263 11°5173 
 6969   12°4604
 3°5321  13°5555 
 1858  14°0518 
 0863  15°5524 
 6°6744  16°3258
 7701  17°8426 
 6493  18°6690 
 6737  19°9240 
 10°8216  20°6801 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, esperanza y guía interior. Indica comprensión de una situación y apertura a soluciones.

Si La Luz es intensa, sugiere protección y renovación; si es tenue o distante, señala dudas que empiezan a disiparse o necesidad de introspección.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con Casamiento suele simbolizar compromisos, uniones y el paso a una nueva etapa en el amor, el trabajo o proyectos personales.

También puede reflejar deseo de estabilidad o miedo a perder independencia, según las emociones del sueño y tu situación actual.