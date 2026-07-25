En esta noticia ¿Qué significa soñar con desgracia?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 25 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 25 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8317 - Desgracia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 25 de julio

1° 8317 11° 0168 2° 4508 12° 8343 3° 7863 13° 6697 4° 5414 14° 8421 5° 0297 15° 7171 6° 5930 16° 3832 7° 7161 17° 6452 8° 3001 18° 1772 9° 7286 19° 9755 10° 7976 20° 2897

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia refleja miedos y ansiedad ante pérdidas o fracasos.

Puede ser una alerta para actuar con prudencia y cuidar tu bienestar emocional.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.