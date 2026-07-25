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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 25 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 25 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8317 - Desgracia

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 25 de julio

 1°8317 11°0168
 4508  12°8343
 3°7863 13°6697 
 5414  14°8421 
 0297  15°7171 
 6°5930  16°3832
 7161  17°6452 
 3001  18°1772 
 7286  19°9755 
 10°7976 20°2897 

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