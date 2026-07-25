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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1273 (Hospital) y las letras son: G J X Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio
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|4607
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|6170
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|6069
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|0397
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|7715
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|7702
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|0167
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 24 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 7374 - Gente Negra.
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|7374
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|6451
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|8615
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|3020
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|6692
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|8090
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|8476
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|6758
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|5211
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|4601
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Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con hospital?
Soñar con un hospital suele reflejar necesidad de sanar, ya sea física o emocionalmente. Indica búsqueda de ayuda, descanso o atención para resolver algo que te preocupa.
También puede señalar cambios y vulnerabilidad, invitándote a cuidarte más. Si el sueño es tenso, sugiere ansiedad por la salud; si es calmado, anuncia recuperación y alivio.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con personas negras puede simbolizar diversidad, identidad y la integración de aspectos propios; su sentido depende del contexto y de tus emociones.
También puede señalar apertura a nuevas perspectivas o cambios en tus vínculos; observa detalles del sueño para afinar la interpretación.