Marie Curie representó una de las científicas más relevantes en la historia. Como pionera en la investigación sobre la radiactividad, se convirtió en la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nobel, siendo además la única persona en recibirlo en dos diferentes disciplinas científicas —Física en 1903 y Química en 1911—.

Su legado trasciende con notable amplitud los laboratorios donde realizó su labor. Sus palabras, así como sus descubrimientos, han perdurado significativamente más allá de su tiempo.

Entre las reflexiones que se le atribuyen, una de las más citadas resume con claridad su perspectiva ante la existencia: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones”.

Una frase que sintetiza su manera de ver la vida

La frase refleja una concepción de la existencia centrada en el impacto y no en la duración, en lo que se construye y no en lo que se conserva.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Foto: Embajada de Francia Embajada de Francia

Para Curie, quien rompió barreras de género en la academia francesa y europea en una época en que las mujeres tenían vedado el acceso a las instituciones científicas más prestigiosas, vivir bien significaba actuar con consecuencia y propósito.

La idea no es accidental en una persona que dedicó décadas de trabajo extenuante, en condiciones a menudo adversas, a una investigación que sabía que la estaba dañando físicamente. Curie falleció en 1934 a causa de una anemia aplásica provocada por la exposición prolongada a la radiación, un riesgo del que era consciente y que no la detuvo.

Vida y logros de Marie Curie, una pionera en la ciencia

Nacida en Varsovia en 1867 como Maria Skłodowska, se trasladó a París para poder estudiar en una época en que Polonia estaba bajo ocupación rusa y la educación superior femenina era prácticamente imposible en su país. En la Universidad de la Sorbona se graduó en Física y en Matemáticas y fue allí donde conoció a Pierre Curie, con quien compartiría vida, laboratorio y Premio Nobel.

Junto a Pierre descubrió dos elementos químicos nuevos: el polonio, en honor a su Polonia natal y el radio. Tras la muerte de su marido en 1906, continuó su investigación en solitario y asumió la cátedra que él ocupaba, convirtiéndose en la primera mujer profesora de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial desarrolló unidades móviles de radiografía —conocidas como “petites Curies”— que permitieron tratar a heridos en el frente.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Shutterstock

Reflexiones de Marie Curie sobre conocimiento e igualdad en la ciencia

El pensamiento de Curie se ha transmitido a través de varias citas que resumen su carácter y su visión del conocimiento.

Su figura sigue siendo referencia obligada en los debates sobre igualdad en la ciencia , acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento en condiciones de equidad. Más de 90 años después de su muerte, las palabras de Marie Curie conservan una vigencia que pocos científicos de su generación pueden igualar.

“En la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender” es quizás la más reproducida y encarna esa disposición suya a enfrentarse a lo desconocido sin retroceder. También se le atribuye: “Fui educada para creer que la vida no es fácil, que las circunstancias deben superarse”, una reflexión que remite directamente a su infancia bajo ocupación y a los obstáculos que tuvo que sortear para abrirse paso en el mundo científico.

Marie Curie: un legado de igualdad y perseverancia científica

Marie Curie sigue siendo un símbolo de lucha y dedicación en el ámbito científico, inspirando tanto a mujeres como a hombres a desafiar las normas establecidas. Su historia resuena en la actualidad, cuando la igualdad de género en la ciencia se encuentra en el centro de debates importantes.

Las instituciones educativas y de investigación reconocen la necesidad de promover la inclusión y garantizar que el legado de Curie no solo se recuerde, sino que también se viva en la práctica diaria.

A lo largo de los años, se realizaron diversas iniciativas en honor a Curie, desde becas y laboratorios hasta conferencias que celebran su vida y logros. A medida que el mundo avanza, su legado sirve de recordatorio de la importancia de la perseverancia y la curiosidad intelectual. Curie demuestra que la lucha por el conocimiento y la igualdad puede marcar la diferencia en la vida de futuras generaciones de científicos.