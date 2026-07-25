Orgullo nacional: esta localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo para visitar en 2026

La pequeña localidad de Maimará, ubicada en el norte argentino, recibió un galardón en la ceremonia de los Best Tourism Villages, efectuada en Huzhou, China, y es uno de los lugares para conocer en este 2026. Este reconocimiento la establece como el mejor destino turístico del mundo.

¿Por qué motivos Maimará fue escogida como el pueblo turístico más destacado del mundo?

El reconocimiento de ONU Turismo resalta a las comunidades rurales que consiguen mantener su patrimonio cultural y natural al tiempo que fomentan el turismo responsable. En esta ocasión, Argentina contó con la representación de ocho localidades, siendo Maimará y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) las únicas que recibieron la distinción máxima.

La pequeña localidad de Maimará, ubicada en el norte argentino, recibió un galardón en la ceremonia de los Best Tourism Villages, efectuada en Huzhou, China.

Situada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará se destacó entre más de 270 candidatos provenientes de 65 países. Resaltó por su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable.

¿Por qué Maimará es una de las joyas del norte argentino?

Maimará se ubica sobre la Paleta del Pintor, una formación multicolor que representa uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. Este pueblo pertenece al departamento de Tilcara y dispone de poco más de 5.000 habitantes que se dedican a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura.

La vida comunitaria del pueblo se centra en el río Grande y la Pachamama. Sus cultivos incluyen hortalizas, verduras, flores y vides, además de mantener tradiciones ancestrales que se celebran anualmente en la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval.

Asimismo, la llegada del Tren Solar de la Quebrada ha transformado significativamente la economía local, aumentando la cantidad de turistas y originando la apertura de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas de alquiler.

Los visitantes tienen la oportunidad de explorar sus plantaciones de flores, así como los campos de rosas, gladiolos y claveles que embellecen el entorno.

¿Qué experiencias gastronómicas y culturales ofrece Bayeh a sus visitantes?

Los visitantes tienen la oportunidad de explorar sus plantaciones de flores, así como los campos de rosas, gladiolos y claveles que embellecen el entorno. También pueden visitar sus bodegas de altura o participar en la Vendimia del Bayeh, un festival que integra vino, arte, música y gastronomía local.

Entre los platos típicos, sobresalen el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas, acompañados de postres tradicionales tales como el arroz con leche, la mazamorra y las empanadillas de cayote.

¿Qué otras localidades de Argentina han sido reconocidas por ONU Turismo?

Argentina fortalece su relevancia en el turismo rural mundial. En el año 2025, junto a Maimará, Colonia Carlos Pellegrini, ubicada en Corrientes, fue galardonada por su dedicación a la preservación de los Esteros del Iberá y el progreso sostenible de su entorno.

Asimismo, San Javier y Yacanto, en Córdoba, recibieron distintivos especiales a través del programa Upgrade, que valora a las localidades en su trayecto hacia la obtención de estándares de sostenibilidad reconocidos internacionalmente.

En ediciones anteriores, Caspalá en Jujuy, La Carolina en San Luis y Trevelin en Chubut también habían sido premiados en diversas instancias de estos galardones.

Maimará celebra premio: cultura, tradiciones y turismo local

El premio Best Tourism Villages coloca a Maimará y a Carlos Pellegrini en el mapa mundial del turismo sustentable. Para las autoridades nacionales, el galardón representa una “oportunidad de crecimiento económico y proyección internacional”.

Además, el premio refuerza la imagen de Argentina como un destino diverso y con una fuerte identidad cultural.

“Sentir nombrar a mi pueblo en tierras tan lejanas por un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en comunidad es algo que me llena de orgullo y felicidad”, expresó Luis Zerpa, secretario de Turismo de Maimará, tras conocer la noticia.

La comunidad de Maimará celebrará su distinción como el mejor pueblo del mundo en turismo con una serie de eventos locales que destacarán su rica cultura y tradiciones.

Se espera que este reconocimiento atraiga aún más visitantes, lo que beneficiará a los emprendedores y productores de la zona.

El premio impulsa nuevos proyectos turísticos que enriquecerán la experiencia de los viajeros. Con la promoción de su oferta gastronómica y cultural, Maimará se posiciona como un destino clave en el norte argentino, invitando a todos a descubrir su belleza natural y la calidez de su gente.

El pueblo se ubica a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a 8 kilómetros de Tilcara y a 19 de Purmamarca, lo que lo establece como una parada ideal para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca.

Los visitantes tienen la posibilidad de acceder en auto, en micro o mediante el Tren Solar, que proporciona un trayecto panorámico entre los cerros de colores.