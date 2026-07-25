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Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3515 (Niña Bonita) y las letras son: K M S Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

 1°3515 11°0622 
 2390  12°4458
 3°0791  13°9660 
 4229  14°2591 
 4849  15°2632 
 6°9798  16°3628
 0463  17°3255 
 7685  18°6670 
 4330  19°5044 
 10°2806  20°0049 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 2705 - Gato.

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 1°2705 11°7566 
 1406   12°9450
 3°8792  13°0050 
 0530  14°3213 
 6261  15°8321 
 6°3585  16°8211
 6171  17°4569 
 3430  18°4053 
 0773  19°3430 
 10°8070  20°4524 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.

Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Indica que debes confiar más en tu voz interior.

Si el gato está calmado, sugiere equilibrio; si es agresivo o huidizo, advierte de engaños o relaciones ambiguas. Observa su color y actitud para afinar el significado.