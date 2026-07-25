Miles de jugadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería otorga premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 24 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3515 (Niña Bonita) y las letras son: K M S Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 24 de julio

1° 3515 11° 0622 2° 2390 12° 4458 3° 0791 13° 9660 4° 4229 14° 2591 5° 4849 15° 2632 6° 9798 16° 3628 7° 0463 17° 3255 8° 7685 18° 6670 9° 4330 19° 5044 10° 2806 20° 0049

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 24 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 24 de julio. A la cabeza salió el número 2705 - Gato.

1° 2705 11° 7566 2° 1406 12° 9450 3° 8792 13° 0050 4° 0530 14° 3213 5° 6261 15° 8321 6° 3585 16° 8211 7° 6171 17° 4569 8° 3430 18° 4053 9° 0773 19° 3430 10° 8070 20° 4524

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y belleza interior. También sugiere nuevas esperanzas, creatividad y el deseo de un comienzo puro.

Según el contexto, puede reflejar idealización, autoestima o anhelos afectivos. Si el sueño es placentero indica armonía; si inquieta, advierte sobre expectativas poco realistas.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Indica que debes confiar más en tu voz interior.

Si el gato está calmado, sugiere equilibrio; si es agresivo o huidizo, advierte de engaños o relaciones ambiguas. Observa su color y actitud para afinar el significado.