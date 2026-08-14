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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6052 (Madre e hijo) y las letras son: O F G R.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 13 de agosto

 1°6052 11°0035 
 1674  12°8715
 3°1269  13°9829 
 6698  14°6212 
 7820  15°2774 
 6°6048  16°0810
 9937  17°5968 
 0170  18°5149 
 4674  19°1288 
 10°4614  20°1724 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 13 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 13 de agosto. A la cabeza salió el número 2225 - Gallina.

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 1°2225 11°4929 
 6955   12°0904
 3°5122  13°0671 
 1983  14°6291 
 0175  15°5960 
 6°6838  16°3203
 9520  17°0771 
 7102  18°8852 
 2085  19°6322 
 10°5586  20°5971 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, cariño y lazos familiares. Puede señalar necesidades afectivas o búsqueda de seguridad emocional.

También puede simbolizar crecimiento, responsabilidad y nuevos comienzos. A veces revela preocupaciones por la familia o el equilibrio entre dar y recibir apoyo.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con Gallina suele simbolizar cuidado maternal, protección y vida doméstica, indicando fertilidad o la necesidad de atender proyectos con paciencia.

También puede advertir sobre chismes o miedos (ser “gallina”); si está inquieta o cacarea, invita a actuar con prudencia y a proteger tus recursos.