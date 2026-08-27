Este miércoles, 26 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0217 - Desgracia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 26 de agosto

1° 0217 11° 4835 2° 8116 12° 2018 3° 1033 13° 5506 4° 4791 14° 6204 5° 2601 15° 5433 6° 0192 16° 7533 7° 5162 17° 9307 8° 6129 18° 4890 9° 4770 19° 2073 10° 9588 20° 7243

¿Qué significa soñar con Desgracia?

Soñar con la Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad ante cambios inesperados.

También puede ser un llamado a la prudencia: revisar decisiones, fortalecer apoyos emocionales y prepararte para afrontar retos con serenidad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.