En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este viernes, 5 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3532 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de junio

1° 3532 11° 2665 2° 9649 12° 0828 3° 9455 13° 6577 4° 3345 14° 7095 5° 7173 15° 7776 6° 9557 16° 1432 7° 1445 17° 2951 8° 4959 18° 2634 9° 4422 19° 0448 10° 8758 20° 2310

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero simboliza seguridad, poder y reconocimiento. Refleja confianza en tus capacidades y ambición y sugiere apertura a oportunidades y posibles recompensas por el esfuerzo.

Si falta o se pierde, apunta a miedo a la escasez, deudas o baja autoestima. Si abunda, advierte sobre codicia o control. El contexto del sueño y tus emociones definen el verdadero significado.