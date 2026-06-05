En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 5 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9541 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de junio

1° 9541 11° 2228 2° 4350 12° 9459 3° 3860 13° 6859 4° 7490 14° 1254 5° 5315 15° 7441 6° 4469 16° 3656 7° 9854 17° 2628 8° 3457 18° 1726 9° 6254 19° 8012 10° 6470 20° 8940

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo indica conflicto, peligro y decisiones que cortan. Puede hablar de rabia, tensión o necesidad de protegerte. También sugiere cortar lazos o hábitos dañinos para recuperar control, límites sanos y claridad.

Detalles del sueño ajustan el sentido: un cuchillo afilado apunta a decisión y foco; oxidado o roto, a debilidad y heridas viejas. Si te persiguen con él, alerta ante agresiones o traiciones; si cortas ataduras, anuncia liberación.