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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este viernes, 5 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2393 (Enamorado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de junio
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|8598
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|9144
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|9695
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|9165
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|0452
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|5381
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con enamorado?
Soñar con Enamorado simboliza deseo de afecto y validación. Puede señalar anhelo de romance, de sentirte visto y valorado, o la búsqueda de seguridad emocional en tus vínculos presentes o futuros.
También advierte sobre idealizar: el sueño puede reflejar expectativas poco realistas o dependencia afectiva. Invita a revisar límites, autoestima y la forma en que eliges y cuidas tus relaciones.