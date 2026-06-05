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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 5 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2393 (Enamorado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de junio

 2393 11° 8598 
 2°6444 12° 9312 
 3°9144 13° 9695 
 4°1037 14° 4105 
 5°2996 15° 4747 
 6°4608  16° 6015 
 7°1943 17° 7930 
 8°4145 18° 9702 
 9°9165 19° 3415 
 10°0452 20° 5381 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado simboliza deseo de afecto y validación. Puede señalar anhelo de romance, de sentirte visto y valorado, o la búsqueda de seguridad emocional en tus vínculos presentes o futuros.

También advierte sobre idealizar: el sueño puede reflejar expectativas poco realistas o dependencia afectiva. Invita a revisar límites, autoestima y la forma en que eliges y cuidas tus relaciones.

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