En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 5 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2393 (Enamorado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de junio

1° 2393 11° 8598 2° 6444 12° 9312 3° 9144 13° 9695 4° 1037 14° 4105 5° 2996 15° 4747 6° 4608 16° 6015 7° 1943 17° 7930 8° 4145 18° 9702 9° 9165 19° 3415 10° 0452 20° 5381

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado simboliza deseo de afecto y validación. Puede señalar anhelo de romance, de sentirte visto y valorado, o la búsqueda de seguridad emocional en tus vínculos presentes o futuros.

También advierte sobre idealizar: el sueño puede reflejar expectativas poco realistas o dependencia afectiva. Invita a revisar límites, autoestima y la forma en que eliges y cuidas tus relaciones.