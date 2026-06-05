En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 5 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0482 (La Pelea).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de junio

1° 0482 11° 0904 2° 1494 12° 4870 3° 2391 13° 6239 4° 3868 14° 1181 5° 9020 15° 4479 6° 5723 16° 0272 7° 4118 17° 4527 8° 7459 18° 4124 9° 4653 19° 3677 10° 7345 20° 2786

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensiones no resueltas o frustraciones acumuladas. Indica que necesitas enfrentar emociones reprimidas y aclarar lo que te molesta para recuperar equilibrio.

También puede señalar luchas externas: rivalidades, límites vulnerados o presión social. Invita a poner límites saludables, comunicarte con firmeza y canalizar la energía en soluciones, no en confrontación.