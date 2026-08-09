En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este sábado, 8 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8361 (Escopeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 8 de agosto

1° 8361 11° 8541 2° 3202 12° 0229 3° 0757 13° 7776 4° 1072 14° 9471 5° 3552 15° 1045 6° 2596 16° 7497 7° 6687 17° 3894 8° 0362 18° 9949 9° 5221 19° 3917 10° 7450 20° 4191

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta suele reflejar defensa y poder personal. Indica que te sientes en alerta o amenazado y que deseas protegerte o imponer límites. También apunta a decisiones firmes y a tomar control de una situación.

Si la usas, puede señalar impulsividad, ira contenida o conflicto directo; si solo la ves, advierte prudencia. El sueño invita a canalizar la energía con calma, comunicarte mejor y resolver tensiones sin violencia.