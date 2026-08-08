En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este sábado, 8 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1581 (Las Flores).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 8 de agosto

1° 1581 11° 6282 2° 4510 12° 3884 3° 4316 13° 0611 4° 9490 14° 5551 5° 2289 15° 1245 6° 0908 16° 8091 7° 2419 17° 5120 8° 5157 18° 1385 9° 6652 19° 4720 10° 1800 20° 3759

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores suele simbolizar belleza, amor y renovación. Indica apertura emocional, armonía y momentos de gratitud. Puede anunciar buenas noticias, nuevas relaciones o etapas creativas donde florecen proyectos y vínculos.

El contexto importa: flores frescas y coloridas reflejan salud, esperanza y alegría; flores marchitas sugieren pérdidas, desánimo o necesidad de sanar. Atender el color y la especie orienta el mensaje de tu inconsciente.