En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 8 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9177 (Pierna Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 8 de agosto

1° 9177 11° 6427 2° 2321 12° 9250 3° 2044 13° 2977 4° 3131 14° 9907 5° 3010 15° 5830 6° 5264 16° 8762 7° 8674 17° 0720 8° 8719 18° 2445 9° 0806 19° 3198 10° 0778 20° 4335

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer simboliza avance, atractivo y apoyo. Puede reflejar deseo, seguridad en tu camino o dependencia de alguien. También alude a cómo te mueves hacia metas y a tu relación con la feminidad y la imagen corporal.

Si la pierna está fuerte, indica progreso y confianza; herida o inmóvil, bloqueo o vulnerabilidad. Piernas atractivas sugieren seducción o autoestima; ocultas o sucias, vergüenza. Derecha: acción; izquierda: intuición.