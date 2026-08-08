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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 8 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9177 (Pierna Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 8 de agosto

 9177 11° 6427 
 2°2321 12° 9250 
 3°2044 13° 2977 
 4°3131 14° 9907 
 5°3010 15° 5830 
 6°5264  16° 8762 
 7°8674 17° 0720 
 8°8719 18° 2445 
 9°0806 19° 3198 
 10°0778 20° 4335 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer simboliza avance, atractivo y apoyo. Puede reflejar deseo, seguridad en tu camino o dependencia de alguien. También alude a cómo te mueves hacia metas y a tu relación con la feminidad y la imagen corporal.

Si la pierna está fuerte, indica progreso y confianza; herida o inmóvil, bloqueo o vulnerabilidad. Piernas atractivas sugieren seducción o autoestima; ocultas o sucias, vergüenza. Derecha: acción; izquierda: intuición.

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