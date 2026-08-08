En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 6018 (Sangre).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto

1° 6018 11° 9814 2° 4087 12° 0926 3° 6071 13° 7562 4° 3444 14° 5253 5° 3371 15° 1447 6° 2871 16° 0269 7° 3210 17° 3021 8° 3117 18° 8150 9° 7681 19° 4673 10° 0270 20° 7767

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar vitalidad, pasión y energía intensa. Puede señalar cambios profundos, fuerza creativa o el impulso de actuar. A veces refleja emociones desbordadas que piden atención y equilibrio.

También puede indicar pérdida, miedo o advertencia sobre la salud y los límites. Sugiere conflictos, culpas o traiciones no resueltas y la necesidad de sanar, poner límites y recuperar tu poder personal.