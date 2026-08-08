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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este viernes, 7 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 6018 (Sangre).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 7 de agosto
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre suele simbolizar vitalidad, pasión y energía intensa. Puede señalar cambios profundos, fuerza creativa o el impulso de actuar. A veces refleja emociones desbordadas que piden atención y equilibrio.
También puede indicar pérdida, miedo o advertencia sobre la salud y los límites. Sugiere conflictos, culpas o traiciones no resueltas y la necesidad de sanar, poner límites y recuperar tu poder personal.