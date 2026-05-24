El Gobierno nacional implementará un ambicioso plan de intervención sobre la Ruta Nacional 40 en Río Negro, tras la autorización y orden de ejecución urgente de trabajos por parte del Juzgado Federal de Bariloche , con el objetivo de revertir el deterioro del corredor andino.

La resolución firmada por el juez Gustavo Villanueva se materializa después de múltiples planteos por parte de la provincia de Río Negro y diversos organismos que alertaban sobre el creciente riesgo del tránsito.

Repavimentarán la Ruta 40 en un tramo clave

Este reclamo, que había permanecido sin respuesta durante años, se convierte en una oportunidad para llevar a cabo una intervención integral que reposicione a la Ruta 40 como eje fundamental del movimiento productivo y turístico patagónico .

En un comunicado reciente, el gobierno rionegrino enfatizó la importancia de esta traza para la conectividad andina y el desarrollo de las economías regionales, destacando que su deterioro “pone en riesgo la vida e integridad de quienes la transitan diariamente”.

Repavimentarán la ruta más icónica del país y es la obra más esperada por millones de conductores Fuente: ANSL

Con el aval judicial, esas advertencias se traducen en un plan de obra específico, financiado con el presupuesto vigente de Vialidad Nacional .

La decisión representa el comienzo de un proyecto estratégico destinado a asegurar seguridad vial, desarrollo económico y conectividad en una de las rutas más emblemáticas del país.

Arreglos urgentes: la fase inicial de la obra

El fallo instruye a Vialidad Nacional proceder de manera inmediata con un conjunto de actividades urgentes que se consideran el inicio de una intervención integral. Las reparaciones esenciales incluyen la corrección de pozos, grietas, deformaciones y ahuecamientos que afectan la calzada en diversos sectores.

Asimismo, se estableció la necesidad de abordar de manera urgente los descalces de banquinas, un inconveniente habitual que agrava la peligrosidad del tránsito en zonas de curvas y pendientes pronunciadas .

Repavimentarán la ruta más icónica del país y es la obra más esperada por millones de conductores Fuente: Argentina.gob.ar

A esto se añade la reposición completa de la señalización horizontal en los puntos intervenidos, fundamental para garantizar visibilidad y ordenamiento vehicular.

De igual modo, será preciso instalar señalización vertical, tanto diurna como nocturna, en curvas, badenes, sectores con riesgo de derrumbe y otros puntos críticos. Todas estas tareas integran una fase que el Gobierno considera prioritaria para establecer un tránsito seguro mientras se planea la obra de mayor envergadura.

Estudio y planificación para la seguridad vial

Dentro de los primeros 90 días, Vialidad estará obligada a presentar un relevamiento exhaustivo de cada tramo comprometido, acompañado de un cronograma detallado de ejecución.

Este mapeo permitirá definir las soluciones técnicas más adecuadas y consolidará el diseño final de la intervención integral sobre la ruta .

En ese mismo plazo, se deberá elaborar un informe técnico que determine si existe riesgo de arrastre de material rocoso en las zonas montañosas . Si se confirmara la peligrosidad, el organismo tendrá que proponer medidas correctivas y establecer plazos de aplicación para evitar deslizamientos futuros.

Adicionalmente, Vialidad deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga, herramienta clave para preservar la vida útil de la ruta y evitar daños derivados del exceso de peso en vehículos pesados. Toda esta información será la base para el plan de mantenimiento que deberá presentarse una vez cumplidos los primeros 120 días .

Ese plan integral de conservación incluirá acciones preventivas, rutinas de mantenimiento periódico y mecanismos de monitoreo permanente, con el objetivo de sostener a largo plazo la seguridad de un corredor vital para la Patagonia.

Mejorarán la ruta turística más significativa de Argentina para evitar accidentes y viajar mejor (foto: archivo)

Un nuevo enfoque para la seguridad vial en Río Negro

La sentencia reafirma el rol activo de la provincia de Río Negro en la defensa de la seguridad vial y reconoce la falta de respuestas de años anteriores. Con esta decisión, la Justicia habilita formalmente una nueva etapa de gestión conjunta entre Nación y provincia para transformar la Ruta 40 en un corredor seguro y moderno.

El Gobierno considera que la obra no solo resolverá problemas acumulados, sino que representará un relanzamiento estructural de la conectividad andina . Con la planificación en marcha y las reparaciones urgentes ya ordenadas, comienza una etapa de inversión y renovación que impactará en miles de vecinos, turistas y trabajadores que dependen a diario de esta vía fundamental.

Río Negro destina fondos extra para obras en RN40 y turismo

El gobierno de Río Negro confirmó que se destinarán recursos adicionales para garantizar el éxito de la intervención en la Ruta Nacional 40.

Esta inversión no solo mejorará la seguridad vial, sino que también impulsará proyectos de desarrollo turístico en la región, esenciales para revitalizar la economía local.

Expertos en transporte sostienen que el relevamiento inicial permitirá identificar problemáticas estructurales en la ruta y ofrecer soluciones eficientes.

De esta manera, se espera que el proyecto no solo contemple las reparaciones urgentes, sino que establezca un modelo de gestión sostenible a largo plazo para mantener en óptimas condiciones un corredor vital para los patagónicos.