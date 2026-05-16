La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, está en la etapa final de la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 4 en el partido de General San Martín. El tramo intervenido se extiende desde la Avenida Sarratea hasta el Puente de José León Suárez, uno de los corredores con mayor flujo vehicular del segundo anillo de circunvalación del AMBA. La obra incluye un conjunto de intervenciones que van mucho más allá del repavimento básico: La ampliación de la capacidad vial y la incorporación de colectoras laterales permiten separar el tránsito local del pasante. En la práctica, eso significa menos embotellamientos en las horas de mayor circulación y una reducción significativa en los tiempos de viaje para quienes usan esta ruta a diario. En este contexto, la intervención apunta directamente a mejorar la seguridad vial y el confort de conductores y vecinos del partido. Los trabajos en la Ruta 4 no son un caso aislado. La Dirección de Vialidad bonaerense realizó intervenciones similares en los partidos de: Si bien no hay una fecha de finalización oficial confirmada al cierre de esta nota, la obra se encuentra en su tramo final y el impacto en la circulación del área metropolitana será inmediato una vez habilitada. La Ruta Provincial Nº 4 funciona como eje estructurante del segundo anillo del AMBA, por donde circulan vehículos particulares, transporte público y cargas pesadas. Su puesta en valor es parte de un plan más amplio de modernización vial en el conurbano bonaerense.