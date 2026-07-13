Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó las obras del tren AIFA-Pachuca, las cuales registran un avance físico del 36%. Durante el recorrido, reiteró que la construcción concluirá en 2027 y destacó el trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el desarrollo de esta infraestructura ferroviaria.

Desde el Gobierno explicaron que el proyecto contempla un recorrido de 58 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la ciudad de Pachuca. De esa longitud, 10 kilómetros serán viaductos elevados y los 47 restantes corresponderán a tramos construidos sobre terraplén.

Claudia Sheinbaum confirmó la fecha de inauguración del tren AIFA-Pachuca: tendrá una extensión de más de 50 kilómetros

Durante la visita, Sheinbaum recorrió la plataforma donde se instalarán las vías y destacó que los más de 168,000 durmientes que se utilizarán en la obra son de fabricación nacional.

¿Cómo será el tren AIFA-Pachuca?

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez -encargado de supervisar la obra- explicó que la infraestructura incluye un sistema de mejoramiento del terreno de casi tres metros de profundidad para garantizar la estabilidad del trazado ferroviario. Añadió que ya concluyeron los trabajos de subestructura y que la siguiente etapa consistirá en colocar el balasto, los durmientes y los rieles.

Entre los principales avances técnicos del proyecto se encuentran:

Instalación de ductos para señalización y fibra óptica.

Utilización del durmiente modelo MX259, diseñado y fabricado en México.

Empleo de cableado de potencia producido por empresas nacionales para las catenarias.

Construcción de un camino de servicio bajo el terraplén para facilitar las labores de mantenimiento.

Fecha de inauguración del tren AIFA-Pachuca

La mandataria recordó que se trata de un tren completamente eléctrico y resaltó que, por primera vez, compañías mexicanas participan en la fabricación del cableado de potencia utilizado en este tipo de proyectos ferroviarios. Asimismo, el general Vallejo explicó que los trabajos sobre la capa de subbalasto permitirán la instalación de las dos vías destinadas al transporte de pasajeros, mientras que una tercera vía será utilizada para operaciones de carga.

Durante el recorrido, Claudia Sheinbaum afirmó que el ritmo de construcción permitirá cumplir con la fecha prevista de entrega. “Estamos muy avanzados y aquí el general Vallejo se está comprometiendo a terminarlo el próximo año, en 2027” , expresó en un video difundido a través de sus redes sociales.

La presidenta también aprovechó para destacar los proyectos ferroviarios impulsados durante su administración, entre ellos el Tren Insurgente, que conecta Toluca con la Ciudad de México, y el Tren Felipe Ángeles, que une Lechería con el AIFA. Además, recordó que actualmente se desarrolla la ampliación de esta última ruta hacia Pachuca, obra que permanece bajo la responsabilidad del Agrupamiento Felipe Ángeles de ingenieros militares.