La iniciativa despierta interés por su tamaño, su velocidad y los enormes retos de ingeniería que implica construir bajo el mar.

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China, considerada una de las mayores potencias militares, económicas y tecnológicas del planeta, avanza en el desarrollo del Bohai Strait Tunnel Project, un ambicioso proyecto que pretende construir el tren submarino más largo del mundo. La iniciativa contempla un túnel de más de 120 kilómetros que atravesará el lecho marino para conectar dos importantes polos industriales, permitiendo que trenes de alta velocidad circulen a unos 250 kilómetros por hora. Sin embargo, la complejidad geológica de la zona ha convertido esta obra en una de las más desafiantes de la historia de la ingeniería.

Además de reducir significativamente los tiempos de viaje, el proyecto busca fortalecer la conexión entre centros industriales, puertos y corredores logísticos estratégicos del norte de China, impulsando el comercio y el transporte de pasajeros.

¿Qué es el Bohai Strait Tunnel Project y por qué será el túnel submarino más largo del mundo?

El Bohai Strait Tunnel Project es un plan de infraestructura diseñado para unir las penínsulas de Liaodong y Shandong mediante un túnel ferroviario que atravesará el estrecho de Bohai.

Actualmente, quienes necesitan desplazarse entre estas dos regiones deben utilizar ferris o recorrer largas rutas terrestres, trayectos que pueden tomar varias horas. Con la nueva infraestructura, el recorrido se reduciría a cerca de 40 minutos, lo que representaría un cambio sustancial para la movilidad de personas y mercancías.

De concretarse, el proyecto superaría ampliamente al Eurotúnel que conecta el Reino Unido con Francia, convirtiéndose en el túnel submarino ferroviario más extenso del planeta.

Inauguran un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos (foto: archivo).

¿Cómo funcionará el tren submarino que alcanzará los 250 km/h?

El diseño contempla la construcción de tres galerías paralelas bajo el mar.

Dos de ellas estarán destinadas exclusivamente al paso de trenes de alta velocidad, uno por cada sentido de circulación. El tercer conducto funcionará como vía de mantenimiento, evacuación y soporte técnico para responder ante cualquier eventualidad.

Gracias a esta configuración, los trenes podrán mantener velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora, integrándose a la extensa red ferroviaria de alta velocidad que China ha desarrollado durante las últimas décadas.

¿Por qué esta megaobra representa uno de los mayores desafíos de la ingeniería moderna?

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que gran parte del túnel deberá construirse bajo el lecho marino, donde existen condiciones geológicas especialmente complejas.

Los trabajos de perforación atravesarán sectores con actividad sísmica y distintos tipos de formaciones rocosas, por lo que será necesario utilizar tecnologías de excavación, impermeabilización y monitoreo estructural de última generación para minimizar cualquier riesgo durante la construcción y la futura operación del sistema ferroviario.

A ello se suman desafíos relacionados con la ventilación, la presión del agua, los sistemas de emergencia y la seguridad de miles de pasajeros que podrían utilizar diariamente esta infraestructura.

¿La construcción del túnel submarino podría generar terremotos?

Una de las dudas que ha despertado el proyecto está relacionada con la posibilidad de que una obra de semejante magnitud provoque movimientos sísmicos.

Hasta el momento, no existe evidencia científica que permita afirmar que la construcción del túnel vaya a generar terremotos. Sin embargo, los ingenieros sí reconocen que deberán trabajar en una zona donde ya existe actividad sísmica natural, razón por la cual el diseño incorpora estudios geológicos permanentes, sensores de monitoreo y estrictos protocolos de seguridad para reducir cualquier riesgo asociado a las condiciones del terreno.

Precisamente por desarrollarse en un entorno tan complejo, numerosos expertos consideran que será una de las obras de infraestructura más exigentes y potencialmente peligrosas jamás emprendidas bajo el mar.

¿Cuánto medirá el túnel submarino de China y cuál será su inversión?

Los planes contemplan una longitud aproximada de 123 kilómetros, de los cuales cerca de 90 kilómetros estarán bajo el fondo marino.

La inversión estimada supera los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del proyecto y las tecnologías necesarias para hacerlo realidad.

Las autoridades chinas consideran que el impacto económico de esta conexión compensará la elevada inversión, al facilitar el intercambio comercial, reducir costos logísticos y fortalecer la integración entre dos de las regiones industriales más importantes del país.

¿Cuándo podría entrar en funcionamiento el tren submarino más largo del planeta?

Aunque el proyecto continúa avanzando en estudios técnicos, análisis geológicos y etapas de planificación, todavía no ha comenzado una construcción a gran escala.

Las proyecciones indican que, una vez iniciadas las obras principales, su ejecución podría extenderse entre 10 y 15 años, debido a la enorme complejidad técnica que supone perforar bajo el mar y garantizar la seguridad de una infraestructura sin precedentes.

Si se cumplen esos plazos, China podría inaugurar durante la próxima década el tren submarino más largo y veloz del mundo, una obra que promete cambiar la conectividad del norte del país y convertirse en un nuevo referente mundial de la ingeniería ferroviaria.