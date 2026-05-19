El Gobierno construirá una mega rotonda que le pondrá fin a los accidentes fatales en una zona clave del país.

El Gobierno Provincial de San Juan lanzó la licitación para construir una mega rotonda, que será clave como ordenador del tránsito en una zona de alto historial con accidentes fatales como lo es el Monumento al Gaucho, en Santa Lucía.

Construirán una mega rotonda que le pondrá fin a los accidentes fatales

La Dirección Provincial de Vialidad convocó de manera oficial a la Licitación Pública para la construcción de una mega rotonda en la calle Belgrano, zona del Monumento al Guacho, la cual conecta Ruta Nacional 20 y la calle Gorriti .

El Gobierno construirá una mega rotonda que le pondrá fin a los accidentes fatales en una zona clave del país. Tiempodesanjuan

Esta zona es conocida popularmente como “zona de la muerte” por la cantidad de siniestros viales que hubo a lo largo de los últimos años.

Uno de ellos fue la triple tragedia que impactó en San Juan, donde un hombre, su pareja y su bebé fallecieron cuando viajaban en un auto Renault y chocaron con otro vehículo de marca Audi TT.

Para realizar esta obra, el Gobierno Provincial dispuso un presupuesto de $3.653.052.000,00 (tres mil seiscientos cincuenta y tres millones cincuenta y dos mil pesos).

Cabe destacar que la gestión se realizará con fondos íntegramente provinciales.

Esta obra tendrá un conjunto de beneficios para los conductores:

Ordenar el flujo incesante de vehículos entre San Juan y Caucete.

Reducirá la cantidad de siniestros viales en esa zona.

Mejorará la transitabilidad de los vehículos en horarios pico, donde hay mayor volumen de movimiento.

Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta 8 horas antes del 29 de mayo próximo en el Centro Cívico . La apertura de los sobres se realizará en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Cuándo estará lista la obra

Según las autoridades, los trabajos estarán listos a finales del 2026 o a principios del 2027, dependiendo de la adjudicación.

Esta noticia se da tras años de pedidos y reclamos en relación con uno de los cruces más peligrosos de San Juan y que ya se cobró varias víctimas fatales.