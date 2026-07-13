Colombia avanza en el tren interoceánico de 270 km/h esperado por Chocó: 100% eléctrico, trasladaría 540 personas y sería el orgullo nacional.

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El tren interoceánico impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro continúa avanzando en su etapa de prefactibilidad, mientras la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) trabaja en los primeros estudios técnicos de una obra que pretende conectar el océano Pacífico con el Atlántico a través del departamento del Chocó.

El megaproyecto ferroviario, que contempla un corredor de aproximadamente 270 kilómetros, hace parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la infraestructura logística del país y crear una ruta alternativa para el transporte de carga internacional, similar al papel que cumple actualmente el Canal de Panamá.

Según información entregada por la UPIT, entidad adscrita al Ministerio de Transporte, los estudios iniciales avanzan y se espera que la etapa de prefactibilidad esté disponible durante el segundo semestre de 2026, aunque la continuidad de la iniciativa dependerá de factores técnicos, ambientales, financieros y políticos.

¿Cuándo estarán listos los primeros estudios del tren interoceánico de Colombia?

La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte confirmó que el proyecto permanece en fase de prefactibilidad, una etapa en la que se analizan las condiciones técnicas, económicas, ambientales y operativas necesarias para determinar si la construcción del corredor ferroviario es viable.

Durante este proceso se han desarrollado análisis de ingeniería conceptual, revisión de información existente y visitas de campo para evaluar diferentes alternativas de trazado en la región del Chocó.

De acuerdo con la respuesta entregada por la entidad ante un derecho de petición, los documentos técnicos que hacen parte de esta primera fase servirán como base para avanzar hacia estudios más detallados, como la factibilidad y una eventual estructuración contractual.

La UPIT explicó que actualmente se adelanta la elaboración de los componentes técnicos que permitirán definir las características finales del proyecto.

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¿Cómo funcionaría el tren interoceánico que busca construir Colombia?

La propuesta del Gobierno Nacional contempla un corredor ferroviario que conectaría la costa Pacífica con la costa Atlántica colombiana mediante un llamado “canal seco interoceánico”.

El objetivo es crear una conexión terrestre entre ambos océanos para facilitar el movimiento de mercancías entre los mercados internacionales y reducir los tiempos logísticos de transporte.

El diseño preliminar plantea un tren completamente eléctrico, con capacidad para movilizar pasajeros y carga. De acuerdo con las características anunciadas del proyecto, el sistema podría alcanzar velocidades cercanas a los 270 kilómetros por hora y transportar alrededor de 540 personas por recorrido.

Además del ferrocarril, la iniciativa incluye la construcción de infraestructura portuaria en ambos extremos del corredor para complementar la operación marítima y ferroviaria.

¿Dónde estaría ubicado el tren interoceánico de Petro?

El proyecto tendría como punto central al departamento del Chocó, una región considerada estratégica por su ubicación entre los océanos Pacífico y Atlántico.

Dentro de la planeación inicial se contemplan dos zonas portuarias: una en Juradó, sobre la costa Pacífica, y otra en Titumate, en el litoral Atlántico.

Sin embargo, la ubicación definitiva de las obras dependerá de los resultados de los estudios técnicos, ambientales y sociales que adelanta la UPIT.

La construcción también representa un desafío debido a las condiciones geográficas de la zona, especialmente por la presencia de ecosistemas sensibles y áreas de alta importancia ambiental.

¿Cuánto costaría construir el tren interoceánico de Colombia?

La inversión estimada para desarrollar este megaproyecto ferroviario podría alcanzar los $54,6 billones, una cifra que lo convierte en una de las obras de infraestructura más ambiciosas planteadas en Colombia.

El costo incluye no solo la construcción del corredor férreo, sino también las obras complementarias necesarias para garantizar su funcionamiento, como puertos, conexiones logísticas y adecuaciones en la zona de influencia.

Por esta razón, uno de los principales retos será definir el modelo de financiación, debido al alto valor de la inversión requerida y al contexto fiscal que enfrenta actualmente el país.

¿Qué desafíos enfrenta el tren interoceánico antes de su construcción?

Aunque el proyecto avanza en sus estudios iniciales, todavía enfrenta varios retos antes de convertirse en una obra en ejecución.

Uno de los principales desafíos será obtener la financiación necesaria para desarrollar las siguientes fases, debido al tamaño económico de la iniciativa.

También será clave la evaluación ambiental y el diálogo con las comunidades del Chocó que podrían verse involucradas en el desarrollo del corredor ferroviario.

La UPIT ha señalado que cualquier avance deberá tener en cuenta las condiciones sociales y ambientales del territorio, especialmente por la importancia ecológica de la región del Darién y zonas cercanas al Parque Nacional Natural Los Katíos.

¿El próximo Gobierno continuará con el tren interoceánico de Colombia?

El futuro del tren interoceánico dependerá de las decisiones que tome la próxima administración nacional y de los resultados finales de los estudios técnicos.

Aunque el Gobierno Petro ha impulsado la iniciativa como un proyecto estratégico para Colombia, la ejecución definitiva requerirá nuevas decisiones sobre financiación, contratación y construcción.

En ese escenario, el siguiente Gobierno tendrá la posibilidad de continuar con los estudios avanzados, modificar el proyecto o detener su desarrollo si considera que no cumple con las condiciones necesarias.