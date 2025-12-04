La Autopista Dellepiane permanecerá cerrada durante el fin de semana largo para avanzar con obras clave de modernización. El corte afectará ambos sentidos y obligará a desviar el tránsito hacia rutas alternativas.

La intervención de la principal autopista del país, que conecta Ezeiza con la Ciudad de Buenos Aires, forma parte del Máster Plan del Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño. Esta modificación busca transformar esta traza en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

¿Cuándo estará cerrada la Autopista Dellepiane y por qué se realiza el corte?

El cierre comenzará el viernes 5 de diciembre a las 22 hs. Durante esas jornadas, AUSA realizará la demolición de dos puentes ubicados sobre la traza, el peatonal de Piedra Buena y el vehicular de la calle Río Negro. Ambas estructuras serán reemplazadas por puentes nuevos, que serán más largos y más altos.

La demolición forma parte de una renovación integral que busca reconfigurar la autopist Dellepiane con colectoras continuas, mejoras en seguridad vial, accesos modernizados y un corredor exclusivo para colectivos. El puente de Río Negro, por su parte, permanecerá cerrado hasta abril, ya que requiere una obra específica con mayor tiempo de ejecución.

¿Cómo serán los desvíos por el corte?

El tránsito que venga por Riccheri rumbo al centro no podrá utilizar la Dellepiane y será desviado hacia Avenida General Paz. Desde ese punto, los conductores deberán empalmar con AU Perito Moreno y luego con AU 25 de Mayo, que funcionará como corredor principal durante el corte. Las autoridades advierten que el movimiento vehicular será intenso, ya que se trata de un fin de semana largo.

Los vehículos que circulen por AU 25 de Mayo con destino a Ezeiza o Cañuelas tampoco podrán tomar Dellepiane. El recorrido alternativo será por AU Perito Moreno, luego General Paz, y finalmente Riccheri.

¿Cuáles son las rutas alternativas que recomiendan evitar la zona de obras?

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad sugiere evitar la Dellepiane y optar por corredores paralelos, especialmente para viajes internos dentro de la Ciudad o hacia el oeste y el sur. Las recomendaciones oficiales incluyen las siguientes rutas:

Av. Directorio – Av. San Juan, para viajes hacia el Centro.

Av. Independencia – Av. Alberdi, hacia Provincia.

Av. Roca.

AU Perito Moreno como vía principal alternativa.

Desde Puente La Noria: Av. 27 de Febrero – AU 7 Cámpora.

Estas alternativas permiten redistribuir el flujo vehicular y reducir la congestión en los tramos más exigidos durante la obra.

¿Qué obras incluye la modernización de la Autopista Dellepiane?

El proyecto integral transformará la autopista en la primera Autopista Parque del país. Esto incluye mejoras en accesos, egresos, iluminación, defensas laterales y amortiguadores de impacto. Uno de los ejes principales será la creación de un corredor central exclusivo para colectivos, que se integrará al Metrobus de AU 25 de Mayo y permitirá viajes más rápidos y seguros.

También se construirán nuevas pasarelas elevadas, rampas accesibles y paradores centrales con señalización moderna. A su vez, a lo largo de la traza se proyecta un parque lineal de 4 kilómetros, con espacios verdes, áreas deportivas, bicisendas y zonas recreativas que beneficiarán a los vecinos.

¿Cuándo reabrirá la autopista Dellepiane?

La Dellepiane reabrirá al tránsito general el martes 9 de diciembre a las 5 de la mañana. Ese día volverá a funcionar en ambos sentidos, aunque con zonas señalizadas donde continuarán realizando trabajos.

El único punto que permanecerá cerrado durante más tiempo será el cruce de Río Negro, cuya reconstrucción terminará recién en abril. Como alternativa, los usuarios podrán tomar el cruce por Murguiondo hasta su habilitación definitiva.