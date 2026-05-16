La provincia de Córdoba avanza con una de las obras viales más esperadas de los últimos años: la repavimentación de la Ruta Provincial 10, considerada la vía más extensa e importante del territorio cordobés. Los trabajos se desarrollan actualmente en dos tramos estratégicos de la sección sur de la Ruta Provincial 10, que en conjunto abarcan casi 60 kilómetros intervenidos. El primer frente se extiende entre Villa Reducción y la intersección con la Ruta Provincial 11, con una extensión de 20,1 kilómetros y un avance cercano al 40%. En ese sector también se construirá un nuevo puente para mejorar la seguridad y la circulación vehicular. Mientras tanto, el segundo tramo se ejecuta entre la Ruta Provincial 11 y la Ruta Nacional 158, a la altura de Las Perdices. Allí las obras alcanzan 37,5 kilómetros y registran un avance del 37%. La Ruta Provincial 10 tiene una extensión total de 516 kilómetros y atraviesa gran parte del territorio cordobés, por lo que su recuperación es considerada clave para el transporte productivo y la conexión regional. Las tareas que se llevan adelante incluyen distintos trabajos de infraestructura destinados a mejorar el estado general de la calzada y aumentar la seguridad vial. Entre las principales obras se destacan: El objetivo es modernizar una vía estratégica para la provincia y garantizar mejores condiciones para el tránsito diario de vehículos particulares, transporte de cargas y producción regional. En paralelo, la provincia también avanza con otra obra clave: la construcción de la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco. El proyecto comprende un tramo de 62,9 kilómetros y contempla una inversión total de $ 191.166 millones. Actualmente se ejecutan trabajos de alcantarillado, montaje de vigas, hormigonado de columnas y recompactación de terraplenes. Además, la obra genera alrededor de 110 puestos de trabajo directos. La futura autopista contará con: Desde el gobierno provincial remarcaron que la obra tendrá un impacto estratégico para mejorar la vinculación con polos fundamentales para el sector agropecuario como son Río Cuarto y Villa María.