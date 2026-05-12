Córdoba es una de las provincias más importantes a nivel país por su ubicación estratégica y su producción de importantes cereales (soja, maíz, trigo), industria automotriz y turismo. Sin embargo, el estado de la Ruta Nacional 19 ha sido durante décadas un problema para el tránsito tanto de turistas, locales y vehículos de carga. Apodada “la ruta de la muerte”, se convirtió en una amenaza para todos quienes la transitan por su alta siniestralidad por pobre infraestructura. Se trata de un corredor vial clave que conecta el Atlántico y el Pacífico, por lo que es fundamental para el comercio internacional entre los países que integran el Mercosur. En este contexto, el gobierno provincial anunció una inversión de $ 191.166 millones para terminar con los tramos faltantes. Los trabajos de reparación que realiza el gobierno cordobés tienen como principal objetivo completar los tramos faltantes y convertirla en una autopista rápida y segura. El corredor que une las ciudades de Córdoba y San Francisco tiene un tramo faltante de 62,9 kilómetros que faltan integrar a la autopista. Los últimos avances realizados fueron la colocación de carpetas asfálticas en una extensión de 4 kilómetros entre las localidades de Los Chañaritos y Santiago Temple. En este tramo se ejecutan diversas tareas de ingeniería pesada como: La vía está diseñada bajo estándares internacionales y contará con dos carriles por sentido con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Para garantizar la máxima seguridad, se construirán distribuidores en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos. Por la Ruta Nacional 19 pasan cerca de tres millones de vehículos por año, dentro de los cuáles transitan una altísima proporción de carga pesada de granos, lácteos, entre otros. Se espera que las obras finalicen para febrero de 2027 para beneficiar a las siguientes ciudades: