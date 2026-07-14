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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 13 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9765 - El Cazador

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

 1°9765 11°2325
 5850  12°4176
 3°4287 13°9656 
 0121  14°2667 
 9753  15°8756 
 6°6181  16°5231
 4243  17°2451 
 6460  18°7749 
 2347  19°5492 
 10°6065 20°1695 

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Soñar con El Cazador refleja tu impulso de perseguir metas con enfoque y control.

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Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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