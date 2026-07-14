El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 13 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9765 - El Cazador

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

1° 9765 11° 2325 2° 5850 12° 4176 3° 4287 13° 9656 4° 0121 14° 2667 5° 9753 15° 8756 6° 6181 16° 5231 7° 4243 17° 2451 8° 6460 18° 7749 9° 2347 19° 5492 10° 6065 20° 1695

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador refleja tu impulso de perseguir metas con enfoque y control.

También puede indicar que te sientes perseguido por miedos o culpas y te invita a afrontar tus instintos.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.