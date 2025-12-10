Javier Milei en el acto por el 42° aniversario de la Guerra de Malvinas este martes.

Un reconocido medio inglés confirmó este miércoles que el presidente argentino Javier Milei viajaría al Reino Unido entre abril y mayo del próximo año, convirtiéndose en el primer mandatario argentino en visitar Gran Bretaña desde 1998.

Según el medio inglés, la revelación fue hecha por el propio Milei durante una corta entrevista que tuvo en las últimas horas con el diario británico The Telegraph, donde además dejó trascender que su Gobierno mantiene negociaciones activas para flexibilizar las restricciones de armas que pesan sobre Argentina desde la Guerra de Malvinas.

El Cronista intentó confirmar la publicación del medio británico con al menos tres voceros oficiales con competencia en el tema, pero al momento de esta publicación, aún recibió respuesta.

Al igual que durante su discurso en la recepción de los aviones F-16 al país, Milei fue contundente al afirmar que “no existen potencias mundiales sin capacidad militar”.

Según su punto de vista, ningún país tiene relevancia en el contexto internacional si no puede defender sus propias fronteras, una declaración que marca un giro en la postura argentina respecto al poderío defensivo y que explica el motivo detrás de las últimas adquisiciones militares.

En la actualidad, las estrictas normas británicas de exportación prohíben la venta a Argentina de cualquier armamento que contenga componentes fabricados en el Reino Unido si esto representa una mejora para las fuerzas armadas argentinas. En la práctica, esta regulación funciona como un veto generalizado que bloquea el acceso a equipamiento occidental de última generación.

Consultado directamente sobre si existen conversaciones en marcha para modificar esta prohibición, el mandatario argentino no dudó en confirmar: “Por supuesto”.

Las negociaciones, indicó The Telegraph, involucran tanto a Argentina como a Estados Unidos (en rol de mediador), que está presionando a Londres para revisar estas restricciones que datan de más de cuatro décadas.

En la que sería su primera visita a tierras británicas, Milei aseguró que buscará reunirse con el primer ministro Keir Starmer y también con líderes de la oposición, incluyendo a Nigel Farage. “Sería una visita de la que aprendería mucho”, afirmó, según cita el medio británico.

En un gesto de reciprocidad diplomática, Milei también extendió una invitación oficial a Starmer para que visite Buenos Aires.

Islas Malvinas y posible alianza militar con el Reino Unido

El mandatario argentino insistió en que la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante canales diplomáticos y pacíficos. Para demostrar la madurez argentina en este sentido, señaló que lo mejor es desarrollar una relación comercial sólida con el Reino Unido.

“De ninguna manera renunciaría a un territorio, pero es evidente que las personas que viven allí terminarán ejerciendo presión. Si podemos replicar las condiciones de vida que les garanticen un alto nivel de vida, es muy posible que estén más dispuestos a reconocer ese territorio como argentino”, declaró.

Según el medio inglés, al ser consultado sobre una posible alianza militar plena con Gran Bretaña, Milei no descartó esta opción como parte del acercamiento acelerado entre ambos países, aunque aclaró que todo dependerá de quién sea considerado el enemigo común.

The Telegraph consultó a fuentes cercanas al gobierno inglés respecto a las declaraciones de Milei. Las mismas ratificaron que la soberanía de las Islas “no es negociable” y negaron haber mantenido “conversaciones específicas” sobre una posible flexibilización a la exportación de armamento, aunque admitieron su intención de profundizar la cooperación entre ambos países para impulsar áreas como el comercio, la ciencia y la cultura.