La Ruta Provincial 51 experimentará una transformación sin precedentes con el inicio de una obra de repavimentación total y ensanche que tiene como objetivo mejorar uno de los corredores logísticos más relevantes de la provincia de Buenos Aires. Los trabajos en la traza son responsabilidad del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, mediante la Dirección de Vialidad y se llevan a cabo en el partido de Tapalqué, en la parte central de la provincia. La siguiente etapa incluye la estabilización con cemento y asfalto, más un tratamiento de suelo cal en las banquinas para evitar hundimientos y prolongar la vida útil de la carretera. Las tareas contemplan la modernización integral de más de 27 kilómetros entre el puente sobre el Río Tapalqué y el límite del distrito. En la zona ya finalizó el ensanche de la calzada, que sumó un metro adicional para mejorar la seguridad y el tránsito pesado. Desde la Dirección de Vialidad, su titular, Roberto Caggiano, destacó “la importancia de sostener la obra pública en la provincia de Buenos Aires, para brindar confort y mejoras en la transitabilidad de camiones y usuarios particulares”, al remarcar el impacto directo que tendrá la repavimentación en el transporte de carga. También se completaron relevamientos topográficos y trabajos de base granular asfáltica, claves para garantizar un pavimento más resistente y duradero. Además de la repavimentación en la Ruta Provincial 51, el proyecto incluye el mantenimiento y limpieza de alcantarillas para asegurar el escurrimiento del agua en días de lluvias intensas, uno de los factores que más deteriora el pavimento y genera baches. El corredor vial es utilizado de forma constante por transportistas que trasladan producción agrícola e industrial hacia los puertos de Rosario e Ingeniero White. La mejora promete menos demoras, mayor seguridad y una experiencia más confortable para quienes recorren la ruta a diario. Del mismo modo, se llevará a cabo la puesta en valor de varios puentes clave, como el Canal 11 y el aliviador, el Arroyo Tapalqué y el Aliviador Arroyo Tapalqué. La Ruta Provincial 51 se extiende a lo largo de la provincia de Buenos Aires de norte a sur, siendo considerada una vía estratégica para la economía nacional. Con la obra en marcha, la finalidad es mejorar la circulación de vehículos y camiones, así como prevenir accidentes en una de las rutas más transitadas de la provincia de Buenos Aires. La modernización no solo busca resolver problemas históricos de baches y roturas, sino también impulsar la competitividad y la logística nacional. La modernización de la Ruta Provincial 51 también incluye un plan de señalización y la instalación de nuevas luces LED a lo largo de la vía. Estas medidas buscan aumentar la visibilidad y la seguridad nocturna, fundamentales para reducir los accidentes en horarios de escasa luz y se espera que estas acciones complementen las mejoras estructurales y contribuyan a un tránsito más seguro. Asimismo, el gobierno provincial analiza la posibilidad de implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para el tráfico en la ruta, lo que permitirá acceder a información actualizada sobre condiciones climáticas y estado del camino, optimizando así los viajes y facilitando una mayor eficiencia en el transporte de mercancías.