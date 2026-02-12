San Juan se prepara para recibir en los próximos meses a su primer open mall, un centro comercial que busca combinar retail, gastronomía y turismo bajo un concepto sustentable. Se trata de Hola Tulum Open Mall, un shopping que contará con 33 locales comerciales, un gran patio gastronómico, marcas de primer nivel y hasta un hotel. Su apuesta principal es la incorporación de tecnología orientada al cuidado del medio ambiente, con bajo impacto ecológico y una operación responsable con el entorno. “Hola Tulum Open Mall es un nuevo concepto de centro comercial sustentable, diseñado para convertirse en un referente urbano, turístico y comercial de la provincia de San Juan”, explicó Fernando Lucero, propietario de Moto Lucero y precursor del proyecto a El Cronista. El desarrollo contará con 33 locales de entre 40 m² y 200 m², pensados para recibir a marcas líderes. La distribución estratégica de los espacios y la variedad de rubros apuntan a ofrecer una experiencia de paseo completa, con servicios, gastronomía, moda, tecnología y actividades recreativas. Uno de los puntos fuertes del proyecto es su ubicación sobre Avenida Circunvalación, que permitirá a las marcas operar con eficiencia sus servicios de delivery y take away, optimizando tiempos y logística. El desarrollo del shopping se dividirá en tres fases: El diseño estuvo a cargo del estudio Vallvé-Vallvé, que brindó al mall una estética moderna y alineada con las tendencias internacionales en centros comerciales. La construcción está a cargo de PIRQA Desarrollos Inmobiliarios, mientras que la comercialización fue asignada a CCLA Real Estate & Franchising. El complejo, ubicado en la esquina de Av. Circunvalación y Raúl Scalabrini Ortiz, junto a Paseo Libertad San Juan y Easy Home Center, abrirá sus puertas en mayo de 2026.