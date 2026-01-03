Llegó el “Zara brasileño” al Argentina y abrió un local exclusivo en este shopping. Foto: Shutterstock

La moda tropical y colorida de Brasil ya tiene presencia física en Buenos Aires. Farm Rio, la famosa marca brasileña apodada por muchos como el “Zara brasileño” por su estilo vibrante, accesible y siempre actualizado, abrió su primera tienda en Argentina el 2 de diciembre de 2025.

La inauguración tuvo lugar en uno de los shoppings más exclusivos de la ciudad: Alcorta Shopping de Palermo. Esta llegada era muy esperada por las amantes de la moda en el país, y representa un hito importante en la expansión regional de la firma fundada en 1997 en Río de Janeiro.

¿Qué es Farm Rio y por qué la llaman el “Zara brasileño”?

Farm Rio es mucho más que una marca de ropa: es un verdadero universo de lifestyle que combina moda femenina con arte, naturaleza y la energía única del trópico brasileño.

Desde sus inicios como un pequeño puesto en un mercado carioca, la firma creció hasta contar con más de 130 tiendas en Brasil y presencia en miles de puntos de venta en todo el mundo (incluyendo grandes almacenes como Galeries Lafayette, Selfridges y Bloomingdale’s). Sus diseños se destacan por:

Estampados audaces y coloridos

Conexión con la naturaleza y la cultura tropical

Prendas bohemias, relajadas y alegres ideales para el verano

Icónicos vestidos, blusas, remeras y conjuntos vacacionales

Justamente por su capacidad de ofrecer moda rápida con mucha personalidad y calidad a precios competitivos (dentro del segmento premium), es comparada con Zara, pero con el sabor y color inconfundible de Brasil.

Así es el nuevo local del “Zara brasileño” en Argentina

El local ocupa 105 m² y fue diseñado para transportarte directamente al espíritu carioca. De esta manera, fusiona elementos culturales brasileños con toques locales argentinos, creando una experiencia de compra única y envolvente. Cuenta con:

Mosaicos y papel pintado creado por la artista francesa Dominique Jardy

Mobiliario artesanal de Ilha do Ferro

Bancos de madera con marquetería temática animal, elaborados por la artista Isabel Ferrari

Para su apertura, se presentaron cerca de 200 piezas de la colección verano 2025 (con algunas referencias que continúan vigentes en 2026), entre las que destacan:

Vestidos icónicos

Remeras con diseños divertidos

Blusas y conjuntos perfectos para vacaciones.

Precios y cómo comprar Farm Rio en Argentina

Los precios en la tienda física y el e-commerce local oscilan en estos rangos aproximados (valores de diciembre 2025):

Remeras y tops: desde $ 95.000 hasta $ 260.000

Camisas y blusas: desde $ 95.000 hasta $ 690.000

Pantalones: entre $ 175.000 y $ 550.000

Polleras y shorts: entre $ 135.000 y $ 550.000

Vestidos y conjuntos: desde $ 135.000 a $ 860.000

Calzado: entre $ 120.000 y $ 265.000.

Además de la tienda física, Farm Rio lanzó su e-commerce oficial en Argentina (farmrio.com.ar) con envíos a todo el país y opciones de pago en 3 y 6 cuotas sin interés.

El plan de expansión de Farm Rio en Argentina

El desembarco se realizó mediante una alianza estratégica con Grupo Markova, liderado por Mariano Lobera, quien también es el director regional de la marca.

Precisamente, el director sostuvo: “La llegada de Farm a la Argentina marca todo un hito. Estamos muy orgullosos de inaugurar la primera tienda en Alcorta Shopping y creemos en el potencial del mercado argentino”.

Vale destacar que su estrategia no termina solo con este local, sino que existe un plan de expansión mucho más grande, el cual consiste en: