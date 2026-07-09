Construyen el mayor centro comercial de la historia de la ciudad | Tendrá más de 360.000 m² y casi 300 tiendas

La ciudad de Madrid continúa transformando su fisonomía urbana con un proyecto que marcará un antes y un después en el sector del ocio. El desarrollo residencial y empresarial del norte de la capital se prepara para acoger un centro comercial sin precedentes en la región.

Con una inversión millonaria, este megacomplejo busca redefinir la experiencia del visitante uniendo el comercio tradicional con amplias zonas verdes y accesos directos de transporte. Vecinos y turistas se beneficiarán de un espacio diseñado bajo los más altos estándares modernos que no dejará indiferente a nadie cuando abra sus puertas.

Construyen el mayor centro comercial de la historia de la ciudad | Tendrá más de 360.000 m² y casi 300 tiendas @HilosValdebebas

Así será el enorme centro comercial que transformará la ciudad de Madrid

El futuro complejo comercial de Valdebebas se alzará como el más grande de la historia de la comunidad autónoma. Según adelanta el sitio Madrid Secreto, las instalaciones contarán con una superficie superior a los 360.000 metros cuadrados y albergarán cerca de 280 tiendas y establecimientos de marcas nacionales e internacionales.

Este ambicioso desarrollo cuenta con el respaldo de General de Galerías Comerciales, la promotora inmobiliaria que lidera la inversión de 500 millones de euros según los registros sectoriales. Con este despliegue financiero, el espacio duplicará la oferta de la zona norte y generará un fuerte impacto laboral: se estima la creación de entre 5000 y 6000 empleos directos, además de más de 3000 puestos indirectos.

Un diseño innovador enfocado en el “distrito urbano”

Lejos del tradicional concepto de bloques cerrados y oscuros, el diseño —a cargo del prestigioso estudio Chapman Taylor— se basa en la integración. De esta manera, la estructura estará dividida en dos grandes bloques conectados por una gran plaza central al aire libre (la Plaza de la Centralidad IV) y pasarelas acristaladas.

Los aspectos más destacados de su diseño incluyen:

Arquitectura Cebra : un enfoque que prioriza las formas curvas, fachadas claras y la entrada masiva de luz natural gracias a lucernarios y muros cortina de vidrio.

Azoteas transitables y vegetación : incorporará cubiertas verdes y terrazas adaptadas para pasear.

Espacios sin consumo obligatorio: áreas públicas preparadas para eventos y actividades culturales según la época del año.

Construyen el centro comercial más grande de la capital: contará con más de 260 locales y estacionamiento para más de 6000 autos @HilosValdebebas

Una oferta de ocio, restauración y cines de última generación

La distribución por plantas está pensada para cubrir todas las necesidades diarias de los usuarios. Mientras que la planta baja albergará un supermercado de gran tamaño y el grueso de las tiendas de retail, la primera planta se reservará para la gastronomía y el entretenimiento.

Uno de los grandes atractivos del complejo será un megacinema operado por Kinépolis, que contará con tecnología de última generación para atraer a espectadores de toda la capital. Adicionalmente, se dispondrá de un área estilo food hall y restaurantes con terrazas exteriores para ofrecer experiencias que van más allá de la comida rápida tradicional.

Accesibilidad, parkings y plazos de apertura para 2027

Uno de los mayores retos de un proyecto de esta envergadura es la gestión del tráfico y la movilidad. Informes técnicos recogidos por medios como El Debate confirman que el centro comercial dispondrá de 6000 a 6400 plazas de aparcamiento subterráneo, distribuidas en dos plantas para liberar la superficie por completo a los peatones.

En cuanto al transporte público, el éxito de la infraestructura estará ligado a las conexiones de Valdebebas, integrando accesos directos desde la línea C-1 de Cercanías Renfe, líneas de autobús de la EMT y el futuro sistema de Bus de Uso Rápido (BuR).