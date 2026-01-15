Alto Avellaneda, el centro comercial más importante de la zona sur del conurbano bonaerense, atraviesa un ambicioso proceso de expansión y modernización que transformará por completo su propuesta. El proyecto incluye un nuevo parque gastronómico, espacios de entretenimiento y servicios, con una inversión superior a u$s 10 millones.

Alto Avellaneda se renueva: cómo será el nuevo shopping

Con más de 30 años de historia, el shopping más grande del grupo IRSA sumará 8.000 metros cuadrados adicionales para ofrecer una experiencia más completa y moderna.

El proceso de modernización incluye una nueva fachada lateral.

Actualmente, el complejo cuenta con:

108.598 m² de superficie total

35.887 m² de superficie alquilable

134 locales comerciales

2.700 cocheras

Esta ampliación busca consolidar a Alto Avellaneda como ícono comercial y punto de encuentro familiar en la zona sur.

Principales novedades del proyecto

Bar Maldini : ampliará su espacio tras incorporar recientemente un minigolf.

Nuevo Sacoa : sumará bowling, bar y salones para cumpleaños, reforzando la oferta de entretenimiento.

Salones de fiesta Jano’s : seguirán formando parte del complejo.

Sucursal Swiss Medical: funcionará como centro integral de salud.

El Bar Maldini también se encuentra en el Dot.

¿Cuándo se inaugurará el nuevo Alto Avellaneda?

La obra se desarrollará en dos etapas:

Etapa actual (en curso): 5.000 m² nuevos

Un moderno espacio de entretenimiento.

Una nueva propuesta de servicios.

Etapa siguiente (2026): 3.000 m² adicionales

Un sector gastronómico de referencia.

Un restaurante independiente, fuera del patio de comidas tradicional.

En total, se sumarán 8.000 m² para:

Incorporar nuevas marcas.

Ampliar locales existentes.

Potenciar la oferta comercial, gastronómica y de ocio.

La historia de Alto Avellaneda

Inaugurado en 1995, el shopping se construyó en un predio de 18 hectáreas que antes albergaba un mercado de hacienda y una fábrica de lana. Su apertura marcó un cambio radical en Avellaneda, que pasó de ser un polo industrial a un centro urbano con servicios, gastronomía y entretenimiento.

Desde sus inicios, el centro comercial dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un destino elegido, donde los visitantes llegan para comprar, disfrutar de una película o probar la variada oferta gastronómica.