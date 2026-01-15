En esta noticia
Alto Avellaneda, el centro comercial más importante de la zona sur del conurbano bonaerense, atraviesa un ambicioso proceso de expansión y modernización que transformará por completo su propuesta. El proyecto incluye un nuevo parque gastronómico, espacios de entretenimiento y servicios, con una inversión superior a u$s 10 millones.
Alto Avellaneda se renueva: cómo será el nuevo shopping
Con más de 30 años de historia, el shopping más grande del grupo IRSA sumará 8.000 metros cuadrados adicionales para ofrecer una experiencia más completa y moderna.
Actualmente, el complejo cuenta con:
- 108.598 m² de superficie total
- 35.887 m² de superficie alquilable
- 134 locales comerciales
- 2.700 cocheras
Esta ampliación busca consolidar a Alto Avellaneda como ícono comercial y punto de encuentro familiar en la zona sur.
Principales novedades del proyecto
- Bar Maldini: ampliará su espacio tras incorporar recientemente un minigolf.
- Nuevo Sacoa: sumará bowling, bar y salones para cumpleaños, reforzando la oferta de entretenimiento.
- Salones de fiesta Jano’s: seguirán formando parte del complejo.
- Sucursal Swiss Medical: funcionará como centro integral de salud.
¿Cuándo se inaugurará el nuevo Alto Avellaneda?
La obra se desarrollará en dos etapas:
Etapa actual (en curso): 5.000 m² nuevos
- Un moderno espacio de entretenimiento.
- Una nueva propuesta de servicios.
Etapa siguiente (2026): 3.000 m² adicionales
- Un sector gastronómico de referencia.
- Un restaurante independiente, fuera del patio de comidas tradicional.
En total, se sumarán 8.000 m² para:
- Incorporar nuevas marcas.
- Ampliar locales existentes.
- Potenciar la oferta comercial, gastronómica y de ocio.
La historia de Alto Avellaneda
Inaugurado en 1995, el shopping se construyó en un predio de 18 hectáreas que antes albergaba un mercado de hacienda y una fábrica de lana. Su apertura marcó un cambio radical en Avellaneda, que pasó de ser un polo industrial a un centro urbano con servicios, gastronomía y entretenimiento.
Desde sus inicios, el centro comercial dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un destino elegido, donde los visitantes llegan para comprar, disfrutar de una película o probar la variada oferta gastronómica.