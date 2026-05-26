Las autoridades de tránsito lanzaron una alerta para quienes circulan por la autopista México-Puebla, ya que en los próximos días se realizarán trabajos de infraestructura que provocarán afectaciones viales en ambos sentidos, específicamente entre los kilómetros 19+900 y 20+100.

Las maniobras corresponden al retiro del puente peatonal provisional ubicado cerca de la estación “La Virgen” (La Caldera) del nuevo sistema de Trolebús. Dicha medida obligará al cierre parcial de carriles y desvíos temporales.

Cierres en la Autopista México-Puebla archivo

A continuación, la información que debes tener en cuenta si planeas circular por la zona.

Detalles sobre el cierre en la Autopista México-Puebla

Las obras se desarrollarán principalmente durante la noche y madrugada para reducir el impacto en la circulación. Sin embargo, habrá reducción de carriles y cambios obligatorios en el flujo vehicular, especialmente de carriles laterales hacia centrales.

Fechas y horarios de cierres y desvíos

Del 20 al 21 de mayo, de 22 a 03: habrá reducción de hasta dos carriles entre los kilómetros 20+000 y 20+100 con dirección a la Ciudad de México. Más tarde, de 03 a 07, se desviará la circulación de laterales a centrales desde el kilómetro 19+900 rumbo a Puebla.

Del 21 al 22 de mayo, de 22 a 07: continuará el desvío de vehículos de carriles laterales hacia centrales a partir del kilómetro 19+900 en dirección a Puebla.

Última semana de mayo, de 22 a 05: la circulación será canalizada hacia el carril de baja velocidad entre los kilómetros 20+000 y 20+100 con dirección a la CDMX.

Recomendaciones para circular en CDMX

Ante las complicaciones que podrían generarse en uno de los accesos más transitados hacia la capital del país, las autoridades recomendaron salir con anticipación, manejar con cuidado y disminuir la velocidad al acercarse a la zona de obras.

También recordaron que permanece disponible el número de atención 074 para reportes o emergencias carreteras, además de los avisos oficiales publicados a través de la cuenta de X de CAPUFE.