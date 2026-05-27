La obra promete transformar los ingresos desde Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar.

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Bogotá volvió a mover una de las obras más atrasadas y complejas del sur de la ciudad. El proyecto de la autopista Sur con avenida Bosa, que durante años avanzó lentamente y estuvo rodeado de problemas prediales y retrasos, ya alcanzó un 44 % de ejecución y empezó a tomar forma con el montaje de las enormes vigas que sostendrán los nuevos puentes vehiculares.

La intervención, liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), busca acabar con los semáforos en este punto estratégico y darle continuidad a la avenida Las Torres, una conexión que promete reducir tiempos de viaje y aliviar el caos vehicular diario que enfrentan miles de conductores que entran y salen de Bogotá por el sur.

Actualmente, ya fueron instaladas 21 de las 32 vigas contempladas en la estructura principal. Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, el objetivo es que la obra quede completamente terminada en 2027, luego de haber recibido el proyecto prácticamente paralizado a comienzos de 2024 .

¿Cómo serán los nuevos puentes de la autopista Sur con avenida Bosa?

La megaobra contempla la construcción de dos grandes puentes vehiculares y varias conexiones que reorganizarán el tránsito entre Bosa, Ciudad Bolívar, la NQS y la autopista Sur.

El primer puente tendrá cerca de 288 metros de longitud y conectará directamente Ciudad Bolívar con Bosa. El segundo contará con aproximadamente 260 metros y funcionará en sentido contrario, permitiendo la movilidad desde Bosa hacia Ciudad Bolívar.

Tras años detenida, Bogotá levanta la autopista Sur que elimina los semáforos y arregla los ingresos y puentes a la avenida más transitada. ChatGPT - creada con IA

Además de los puentes principales, el proyecto incluye cuatro conexiones tipo “oreja”, diseñadas para facilitar los movimientos vehiculares sin necesidad de detenerse en cruces semafóricos. Con esto, la movilidad será más fluida en uno de los puntos más congestionados del sur de Bogotá.

La estructura también contempla un nuevo bicipuente de casi 284 metros de longitud y siete metros de ancho, pensado para mejorar la movilidad de ciclistas y peatones entre Bosa y Ciudad Bolívar.

¿Por qué esta obra llevaba años detenida en Bogotá?

Uno de los principales obstáculos que frenó el avance del proyecto fue la gestión predial. Cuando la actual administración recibió la obra, todavía existían procesos jurídicos pendientes relacionados con terrenos fundamentales para continuar la construcción.

El caso más complejo era el predio de Almagrario, cuya situación logró destrabarse después de varios procesos técnicos y legales adelantados por el Distrito. La entrega definitiva del terreno se concretó en diciembre de 2025 y permitió reactivar frentes importantes de obra.

Según el IDU, cuando comenzó la actual administración el proyecto apenas registraba un avance cercano al 6 %. Desde entonces, las obras aceleraron su ritmo hasta superar el 44 %.

¿Qué cambios tendrá la avenida Las Torres y cómo beneficiará a Bosa?

La prolongación de la avenida Las Torres es otro de los puntos más importantes del proyecto. La obra contempla nuevos carriles, ciclorrutas y espacio público para mejorar la conexión en el sur de Bogotá.

En total, se construirán 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos, más de 1,3 kilómetros de ciclorruta, cerca de 30 mil metros cuadrados de espacio público y aproximadamente 22 mil metros cuadrados de zonas verdes.

Los sectores de Bosa que sentirán un mayor impacto con esta intervención serán María Cano, La Estancia, La Valvanera, La Despensa, José Antonio Galán y La Estación, barrios donde diariamente se presentan fuertes congestiones y largos tiempos de desplazamiento.

De acuerdo con las proyecciones del Distrito, más de 1,6 millones de personas se beneficiarán con esta obra vial.

¿Qué tecnología usarán para evitar cierres totales en la autopista Sur?

Para evitar traumatismos mayores en la movilidad, el Distrito anunció la implementación de tecnología Pipe Jacking, un sistema que permite instalar redes subterráneas sin abrir grandes zanjas sobre la vía.

Gracias a este método, no será necesario realizar cierres totales en la autopista Sur ni en varios puntos críticos de la avenida Bosa, especialmente en el corredor entre Soacha y Bogotá.

La estrategia busca acelerar los trabajos sin paralizar completamente el tránsito en una de las entradas más transitadas de la capital.

Actualmente, más de 500 trabajadores participan en jornadas diurnas y nocturnas para avanzar con el izaje de vigas y las demás actividades de construcción.

¿Cuándo estaría terminada la obra de la autopista Sur en Bogotá?

Aunque inicialmente el proyecto debía entregarse en 2025, los retrasos acumulados durante años modificaron completamente el cronograma de ejecución.

Ahora, el Distrito proyecta finalizar la megaobra en 2027. La administración de Carlos Fernando Galán aseguró que la prioridad es cumplir los nuevos plazos y entregar una infraestructura que permita mejorar la movilidad en el sur de Bogotá y los accesos desde Soacha.