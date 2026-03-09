El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició las obras del túnel más esperado por los porteños. El paso bajo nivel estará bajo las vías del tren, un punto crítico de congestión porque las barreras ferroviarias detenían el tránsito de los autos. El proyecto, bajo la órbita del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, estará a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA). Por el momento, se habilitó un cruce transitorio a dos cuadras de donde se realizan las intervenciones. Una de las interrupciones más conflictivas de la Ciudad es el de la avenida Álvarez Thomas, en específico en el cruce con las vías del ferrocarril Mitre del ramal José León Suárez. Esta zona del barrio de Villa Urquiza suele tener embotellamientos por la acumulación de autos que esperan a las barreras del tren y la fila de autos suele extenderse hasta parte de la avenida Monroe. El proyecto estará a cargo AUSA e informaron que ya se comenzó con el armado del obrador y el montaje de un cruce provisorio en la calle Miller, a dos cuadras del paso actual. Esta primera intervención tendrá un plazo de ejecución de alrededor de tres meses. Una vez habilitado el paso transitorio, se procederá con el cierre de Álvarez Thomas para iniciar las excavaciones del paso bajo nivel. Las obras contempla un presupuesto estimado de u$s 10.000.000. El paso iniciará con dos carriles de circulación a la altura de la avenida Monroe para retomar la taza a la altura de la avenida Galván, manteniendo el actual sentido de circulación de sur a norte. Tendrá dos carriles que permitirán una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora por donde estará habilitado el paso del tránsito pesado. En línea con el tramo subterráneo, el proyecto incluye cruces peatonales y calles colectoras de conveniencia para los vecinos. Los trabajos del cruce provisorio en Miller se desarrollarán en el horario nocturno para evitar congestiones.