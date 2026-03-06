Desde el Gobierno se comunicó la finalización de un túnel en una de las localidades del conurbano más congestionadas. Las obras buscaban facilitar el tránsito en ambas direcciones de los vehículos por debajo de las vías del tren Roca. Este proyecto representa un avance significativo en la infraestructura de la región, contribuyendo a la mejora de la movilidad y a la reducción de la congestión vehicular. Trenes Argentinos informó la habilitación de un nuevo túnel en la Avenida Presidente Perón, a la altura de las vías de la línea Roca. El paso bajo nivel ubicado en Rafael Calzada (Almirante Brown) fue inaugurado el pasado 12 de diciembre en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional. El nuevo conducto ya permite el paso a doble mano de los vehículos, lo que contribuirá a descongestionar y evitar los riesgos asociados al cruce ferroviario. El paso bajo nivel se localiza en la intersección de Presidente Perón y las vías del Ramal Bosques, vía Temperley, del Ferrocarril General Roca. Su diseño abarca 190 metros de longitud y se ha concebido con curva y contracurva para integrarse adecuadamente a las calles circundantes. Posee un gálibo de 4,50 metros de altura y un ancho de 9,50 metros, distribuidos en dos carriles. La ejecución del proyecto también incluyó la construcción de: