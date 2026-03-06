El tránsito en una de las autopistas más utilizadas de la Ciudad de Buenos Aires tendrá modificaciones importantes y durante el día sábado 7 de marzo se realizarán intervenciones sobre la Avenida Lugones, una arteria clave de acceso a la ciudad. Según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, los cambios en la circulación están vinculados los proyectos de la ampliación del Puente Labruna y el inicio de la construcción del Paso Bajo Nivel Pampa. La primera modificación se implementará el sábado 7 de marzo, cuando Autopistas Urbanas (AUSA) habilite nuevamente la salida de Lugones hacia Udaondo, que permanecía cerrada desde enero debido a los trabajos de ampliación del Puente Labruna. Por su parte, el miércoles 11 de marzo se cerrará la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta, ya que comenzará la construcción de un nuevo paso bajo nivel en ese sector. Como consecuencia de este cierre, también quedará interrumpido el ingreso y egreso a Lugones a la altura de La Pampa, lo que obligará a los automovilistas a utilizar rutas alternativas para ingresar o salir de la autopista. Entre los principales desvíos previstos se encuentran: El proyecto que se desarrolla en esta zona busca mejorar uno de los puntos de circulación más importantes del norte de la ciudad, donde se conectan autopistas, avenidas y líneas ferroviarias. En el Puente Labruna se realizará una ampliación que permitirá pasar de un carril por sentido a dos carriles por mano, mediante la modificación del puente actual y la construcción de una nueva rama vial en sentido contrario. Además, se incorporará una pasarela peatonal de cuatro metros de ancho y una bicisenda separada, lo que facilitará el desplazamiento de peatones y ciclistas. Por su parte, el Paso Bajo Nivel Pampa tendrá una extensión aproximada de 540 metros y contará con cuatro carriles de circulación, dos por sentido, además de una altura superior a los cuatro metros que permitirá el paso de colectivos, buses y vehículos de emergencia. La obra también incluirá un puente peatonal y para ciclistas en forma de anillo, una estructura metálica de gran escala que cruzará por encima de Lugones, Cantilo y las vías del ferrocarril Belgrano Norte, con el objetivo de mejorar la conexión entre la ciudad y el frente costero del Río de la Plata.