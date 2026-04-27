La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio y clave para poder circular con un auto por rutas y avenidas de la Argentina. Los conductores deben realizarla de manera periódica para comprobar el estado general del vehículo y prevenir accidentes. En este proceso, los inspectores no solo realizan una revisión integral del auto, sino que también ponen especial atención en un detalle del parabrisas que muchos conductores suelen pasar por alto y que puede derivar en el rechazo de la VTV. Antes de concurrir a una planta verificadora, la mayoría de los conductores suele revisar el chasis, el sistema de frenos, el escape y otros aspectos generales del vehículo. Sin embargo, el estado del parabrisas es un punto clave dentro de la inspección. La normativa de la VTV establece que el parabrisas debe encontrarse en perfectas condiciones, sin rayones profundos, golpes, grietas o partes astilladas que puedan reducir la visibilidad o comprometer la seguridad de los ocupantes. Cualquier daño que interfiera en el campo visual del conductor puede ser motivo de rechazo. Además del vidrio delantero, los inspectores también evalúan otros elementos del sector frontal, como el paragolpes y el funcionamiento de los limpiaparabrisas, entre otros componentes esenciales. Durante el control, los inspectores analizan múltiples puntos del vehículo para verificar que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad. Entre ellos, se revisan: Si el vehículo no aprueba la inspección, el titular deberá sacar un nuevo turno dentro de los 60 días posteriores a la primera revisión, una vez solucionadas todas las fallas detectadas. La VTV puede realizarse dentro de los 30 días del mes que corresponde según la terminación de la patente. En caso de efectuarla fuera del mes asignado, la oblea tendrá vigencia hasta el mes correspondiente a la finalización de la patente y no desde la fecha en que se realizó el trámite. Por ejemplo, si la patente termina en 9 y la VTV se realiza en enero, la oblea será válida hasta septiembre del mismo año.