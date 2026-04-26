El calendario de abril traerá nuevamente una sorpresa para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires. Al feriado ya confirmado por el Gobierno nacional se sumará un feriado local que permitirá extender el descanso y conformar un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. Esta oportunidad alcanzará a los habitantes de Navarro, que contarán con un descanso extra largo gracias a la celebración del aniversario de fundación de la ciudad, establecido como día no laborable a nivel local. De esta manera, el cronograma de feriados quedará organizado de la siguiente forma: Con este esquema, los vecinos del distrito podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves hasta el domingo. El feriado local del jueves 30 de abril fue decretado con motivo del 259° aniversario de la fundación de Navarro, una fecha central para la comunidad. En ese marco, el Municipio organizó una gran celebración popular con múltiples actividades abiertas al público. El cronograma es el siguiente: De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya tiene definidas varias fechas clave: