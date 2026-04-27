Tras celebrar el amplio superávit que mostró la balanza comercial en el primer trimestre por más de u$s 5500 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó otro dato que se vuelve central para blindar el frente cambiario. El titular de Hacienda señaló que las exportaciones de bienes diferenciados alcanzaron el nivel más alto desde 2013 lo que se volvió otro foco de oxígeno en un año donde la hoja de ruta con el FMI y los compromisos en dólares no permiten distracciones. “Los bienes diferenciados tienen atributos de carácter físico, diseño, marca o confiabilidad que requieren mayores esfuerzos para su inserción internacional. Esto permite cobrar precios más altos y pagar mayores salarios", destacó Caputo en X. El resultado es un aporte al cumplimiento de las metas de acumulación de reservas internacionales. Aunque el mayor aporte al flujo de divisas lo continúan haciendo el agro y, ahora, la energía con la diversificación de exportaciones el Gobierno no dependa exclusivamente de los vaivenes de las commodities. En los despachos oficiales saben que el ingreso genuino de dólares por la vía comercial es la única garantía para mantener a raya las presiones sobre el tipo de cambio sin recurrir a saltos bruscos que disparen la inflación. Por eso, la evolución de las exportaciones “diferenciales” es un dato que la Secretaría de comercio monitorea de cerca. El desafío de cara al segundo semestre será sostener este ritmo de inserción internacional. Mientras el Gobierno celebra que la mitad de las exportaciones de bienes ya operan en niveles máximos, la mirada sigue fija en el tablero de las reservas. Durante 2025, las exportaciones de bienes diferenciados aumentaron un 5% interanual, según el Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas (ITEA), publicación periódica del DESIP (Grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Si se excluye al sector automotor afectado por un proceso de reconfiguración productiva y adaptación de plantas para nuevos modelos de utilitarios, el aumento alcanza al 11%. El trabajo elaborado por Federico Bernini, Juan Carlos Hallak y Sofía Kastika, explica que, a diferencia de lo que ocurrió en el 2024, cuando el aumento estuvo fuertemente impulsado por los commodities, el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios fue más amplio, de 105,5 millones de dólares, alcanzando el máximo en la medición nominal, con un incremento de 8,9% interanual. Asimismo, se destaca que la mayoría de los rubros de commodities registró aumentos interanuales, con un desempeño destacado de los combustibles –impulsados por Vaca Muerta- y de cereales y oleaginosas, parcialmente explicado por un adelanto de exportaciones.