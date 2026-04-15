La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un requisito fundamental para la circulación en calles, avenidas, rutas y autopistas en Argentina. Este control garantiza que los vehículos se encuentren en condiciones seguras para transitar. En la provincia de Buenos Aires, cada inspección se realiza de acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Dirección Provincial de Tránsito. La verificación persigue el objetivo de reducir los riesgos de accidentes ocasionados por fallas mecánicas o elementos que no se ajusten a la normativa de Seguridad Vial. La normativa establece criterios precisos sobre el estado general del vehículo, abarcando carrocería, paragolpes y accesorios externos. Cada componente es evaluado bajo parámetros específicos para determinar su conformidad con las condiciones mínimas de seguridad. El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en el rechazo de la VTV, lo que imposibilita la circulación legal en el territorio provincial. La sección 9.2 del Manual establece que cualquier accesorio, soporte o guincho que sobresalga del contorno sin la debida homologación será considerado un defecto grave. Esta situación puede resultar en la imposibilidad de aprobar la inspección. En el caso de vehículos modificados, se llevará a cabo una revisión para asegurar que las adaptaciones cumplan con las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros. El inspector procederá a verificar que no existan roturas que puedan implicar desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad podrán ser aceptadas, siempre que no generen riesgo. De acuerdo con la reglamentación vigente, los guardabarros deben estar completos y en buen estado. No se permite la presencia de elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, ya que representan un riesgo para terceros. Los paragolpes deben respetar la distancia al suelo establecida por el fabricante. Para vehículos que han sido modificados, la normativa orientativa establece límites máximos: 450 mm para la parte delantera y 500 mm para la parte trasera. Se considera un defecto grave la existencia de paragolpes que se encuentren rotos, deformados o que presenten piezas faltantes, ya que esto implica un riesgo de desprendimiento. Asimismo, se prohíben defensas adicionales, enganches tanto delanteros como traseros, así como estribos que no sean originales. El procedimiento de control se lleva a cabo mediante observación directa y herramientas simples, como una cinta métrica. El inspector verificará que no existan elementos que sobresalgan del plano vertical del paragolpes, tales como malacates o accesorios que no cuenten con homologación. La VTV abarca la inspección de los sistemas de frenos y luces, garantizando su adecuado funcionamiento. Se establecen sanciones para aquellos que transiten sin la verificación pertinente, contribuyendo de esta manera a la seguridad vial en el país.