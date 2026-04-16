La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires y cada año miles de conductores deben realizarla para poder circular. Sin embargo, muchos rechazos no se deben a fallas mecánicas, sino a detalles básicos que pueden evitarse fácilmente si se cuenta con los elementos adecuados. En ese contexto, hay un artículo que suele pasarse por alto al hacer la VTV y que puede hacer que la inspección resulte negativa. Esto obliga a sacar un nuevo turno y repetir el proceso. Durante la revisión, los inspectores no solo controlan el estado general del vehículo, sino también la presencia de elementos de seguridad obligatorios dentro del auto. Uno de los más importantes es el botiquín de emergencias, que debe estar dentro del habitáculo. Su ausencia puede ser motivo de rechazo en la verificación. A esto se suman otros elementos que también son obligatorios en la Verificación Técnica Vehicular: En este sentido, es importante aclarar que no contar con alguno de estos puntos puede implicar no aprobar la VTV y tener que volver a realizarla. Además de los controles dentro del vehículo, es fundamental presentarse con toda la documentación exigida para poder hacer la Verificación Técnica Vehicular. Entre los requisitos obligatorios se encuentran: Al momento de hacer la Verificación Técnica Vehicular, el personal de las plantas se encarga de inspeccionar y revisar el correcto funcionamiento de los diferentes componentes mecánicos del vehículo. Entre los más importantes se encuentran: Si un vehículo no aprueba la Verificación Técnica Vehicular, el titular tiene un plazo de hasta 60 días hábiles para corregir las fallas detectadas y volver a presentarse en la misma planta para una nueva revisión sin costo. En caso de que los problemas se solucionen el mismo día de la inspección original, existe la posibilidad de realizar la reverificación en el momento, sin necesidad de sacar un nuevo turno ni abonar nuevamente el trámite. Sin embargo, si se supera el plazo de 60 días hábiles sin haber realizado la revisión correspondiente, será necesario iniciar el proceso desde cero y pagar nuevamente la tarifa completa de la VTV.