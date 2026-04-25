A raíz de los recientes cambios que formalizó el Gobierno de Javier Milei en los plazos destinados a la aprobación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un significativo número de autos quedará exento de realizar el control de manera obligatoria hasta completar un periodo de uso específico. A través del Decreto 139/2026 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno nacional modificó ciertos “procedimientos administrativos” y requisitos que impactan sobre la verificación vehicular. Adicionalmente, se declaró el “fin de la exclusividad” para los gestores locales que llevan a cabo el trámite. El Gobierno comunicó que el objetivo primordial de esta reciente disposición es desregular el servicio, promover la competencia y facilitar los plazos para los usuarios. En consecuencia, varios automóviles ya no estarán obligados a realizar el trámite. El cambio más relevante para los propietarios de vehículos particulares radica en la alteración de la periodicidad de la gestión a realizar. Los automóviles nuevos deberán cumplir con su primera verificación únicamente transcurridos 5 años desde su patentamiento, o al alcanzar un kilometraje de 60.000 km. Para los vehículos que poseen entre 5 y 10 años de antigüedad, la revisión ya no será anual, sino que deberá realizarse cada 2 años. Solo cuando el automóvil supere la década de antigüedad, el propietario estará obligado a llevar a cabo la verificación cada 12 meses, como se realizaba anteriormente con todos los vehículos. Todavía es necesario que cada región adhiera a esta reforma para su implementación en la jurisdicción correspondiente. No obstante, la Provincia de Buenos Aires ya manifestó que no se adherirá, mientras que otros gobiernos locales están evaluando la viabilidad de la iniciativa. Con la nueva normativa, se elimina la exclusividad territorial que condicionaba el servicio de VTV a plantas específicas. Los concesionarios oficiales y talleres mecánicos privados debidamente registrados podrán llevar a cabo la inspección técnica, siempre y cuando cuenten con la maquinaria y certificación necesaria. Esta medida busca abolir los monopolios provinciales y municipales, permitiendo al usuario seleccionar el lugar para realizar el trámite según la proximidad o la calidad del servicio. Se prevé que al aumentar el número de centros, desaparezcan las largas esperas por turnos y que la oferta de plantas verificadoras se amplíe a lo largo del país. Hasta esta normativa, cada vehículo debía realizar el control de la VTV en la jurisdicción correspondiente al domicilio del propietario. Con la implementación de la normativa, cada centro de revisión podrá establecer su propio precio, ya que el Gobierno amplió la verificación a talleres privados y concesionarias y eliminó la obligatoriedad de una tarifa única fijada por el Estado. Así, los costos de la VTV variarán según el lugar donde se realice, permitiendo a los conductores comparar precios antes de solicitar el turno. Es fundamental que cada provincia adhiera a esta reforma para que entre en vigencia en la jurisdicción correspondiente. La reforma también contempla incentivos para empresas que realicen verificaciones. Se espera que esto incremente la calidad del servicio y reduzca costos para los propietarios de vehículos. El Gobierno busca implementar campañas de concientización sobre la importancia del control vehicular. Esto garantizará que los conductores mantengan la seguridad en las rutas.